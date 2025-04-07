Боялись, что будут воровать: совладелец АТБ — о начале бизнеса, конфликте с Coca Cola и жесткой оптимизации

Бизнесмен говорит, что компании есть куда развиваться

Совладелец крупнейшей в Украине сети розничной торговли "АТБ" Виктор Карачун дал первое интервью. В нем он рассказал о планах на будущее, о текущих делах компании, а также о многих других интересных вещах.

Полная версия интервью доступна на сайте Forbes. "Телеграф" приводит главные моменты.

О стоимости магазинов

Карачун отметил, что в 2024 году компания открыла 47 магазинов, а еще в 11 провели реконструкцию. При этом инвестиции в один магазин могут достигать около 2,5 миллиона долларов. Это включает цену земли, торговой площади, оборудования, ремонта и т.д. Раньше это всё обходилось в около 1,5 миллиона долларов, но с тех пор поднялась стоимость строительства.

"Сам вопрос финансов перед нами не стоит. Мы всегда развивались на свои, нет ни одного цента кредитов. Мы достаточно зарабатываем и в состоянии каждый год открывать 100–120 магазинов. Так бы и поступали, если бы была нормальная ситуация со строителями и не было военного положения", — сказал он.

О планах на будущее

Бизнесмен добавил, что сейчас за год около 1 миллиарда покупателей совершают покупки во всех магазинах "АТБ", однако сети еще есть куда расти. В 2025 году сеть планирует купить 100 магазинов и открыть 80 из них.

"Нам есть куда расти. Раньше мы открывались в городах с населением от 30 000 человек, затем от 20 000. Сейчас открываем АТБ в населенных пунктах от 10 000 жителей. Здесь далеко до насыщения рынка. Мы считаем, что всего можно открыть 5000 магазинов. Сейчас их 1300", — сказал Карачун.

Кроме того, он отметил, что компания вводит ноу-хау, которое сводится к открытию магазинов на выезде с городов. По его словам, логика заключается в том, что люди, которые едут в условный Киев из пригородов на работу, не будут заезжать за покупками. Однако они это сделают вечером, когда будут возвращаться домой. Поэтому магазины планируют ставить лишь на выездах и только с правой стороны.

Как все началось

Карачун рассказал, что начинал бизнес с партнерами из кафе "Сосенки" в Днепре, а потом по всему городу поставили столики, где продавали сигареты и жвачки. Как оказалось это принесло им больше прибыли, чем кафе. В конечном итоге это и повлияло на решение заниматься торговлей, а первый магазин был куплен за 80 тысяч долларов, которые пришлось занимать у знакомых.

"Наши первые 30-40 магазинов имели формат "гастроном", там торговали через прилавок. Мы долго не могли переключиться на супермаркет. Боялись, что будут все воровать. Но все же решили открывать супермаркеты", — сказал он.

О текущем состоянии дел

"Наша EBITDA сегодня около 12%. Мы добились этого благодаря минимизации затрат. На Западе 4% считается хорошей", — рассказал Карачун.

EBITDA — аналитический показатель, отображающий объемы прибыли до вычисления расходов на налоги, проценты, амортизационные выплаты и т.д. Он используется для определения того, насколько компания прибыльна и сравнения ее деятельности с конкурентами.

Бизнесмен рассказал, что сократить расходы удалось в частности благодаря оптимизации логистики.

"Мы приняли стратегическое решение: должно быть столько распределительных центров, чтобы каждый обслуживал магазины в радиусе не более 250 км. Почему? Ибо в этом случае дневной пробег автомобиля составляет 500 км. Водитель за восемь часов рабочего дня может проехать такое расстояние. Соответственно, нам не нужен второй водитель. Плюс мы экономим на спальном месте в машине", — отметил он.

Об истории с Coca-Cola

Карачун рассказал, что в 2022 году в сети АТБ пропала продукция Coca-Cola, поскольку компания запретила продавать свою продукцию дешевле, чем у конкурентов сети. Бизнесмен отметил, что сеть хотела дать покупателям лучшие условия, если уж собиралась закупить огромное количество продукции.

"Полгода мы не продавали Coca-Cola. Ничего, заменили Pepsi. А с Coca-Cola вели переговоры. И хотя они не дали нам снизить цены, но сделали под нас бутылку на 10% больше стандартной. То есть сегодня у всех Coca-Cola двухлитровая, а у АТБ – 2,2 литра", — сказал он.

Как сообщалось ранее, во время летних отключений света "АТБ" тратила более трех миллионов гривен ежедневно на поддержание работы генераторов.