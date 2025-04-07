Украинка-конгресвумен Спартц предложила "отдать земли России": как выглядит ее родина сейчас
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Прожила в Украине более 20 лет
Конгрессвумен, республиканка Виктория Спартц, которая считает, что украинцы "должны уступить" свои территориями России, имеет украинское происхождение. Она родилась в городе Носовка Черниговской области.
"Телеграф" расскажет и покажет, как сейчас выглядит населенный пункт и насколько далеко он от линии фронта и России. Спартц также требует отставки президента Владимира Зеленского.
Как выглядит Носовка сейчас
Носовка – это украинский город в Нежинском районе Черниговской области. Он расположено на реке Носовка. Имеет железнодорожную станцию. Численность населения еще до полномасштабного вторжения России достигала более 12,5 тыс. лиц.
Сейчас Носовка не оккупирована Россией и находится всего в 75 км от границы с Беларусью, которая поддерживает кремлевский режим главы РФ Владимира Путина. Этот город не оккупировали российские войска в начале полномасштабного вторжения, однако на карте указано, что возле него происходило продвижение россиян. Уже в 2022 году ВСУ полностью освободили Черниговскую область от оккупантов.
Заметим, что в планах Кремля молниеносно захватить Киев в конце февраля 2022 Черниговской и ее областном центре отводилась роль "северных ворот". Этим направлением сухопутные войска РФ должны были быстро продвинуться в помощь основным силам к столице Украины. Однако ВСУ успешно вытеснили оккупантов.
На фото из сети видно, что Носовка типичный небольшой город на севере страны. Она имеет свою маленькую инфраструктуру с кондитерской фабрикой "Десна", которая производит печенье. В городе даже есть своя Аллея славы в память о погибших украинских воинах.
Виктория Спарц (1978 года рождения) до 5 лет жила с родителями и со своим дедушкой Михаилом Никитовичем и бабушкой Любовью Александровной Сороколитами в Носовке. Но потом родители Анатолий и Светлана Кульгейко переехали в Чернигов, где женщина закончила с золотой медалью лицей № 15. После получения высшего образования, в 2000 году Спарц переехала в США, а через 6 лет стала гражданкой Штатов.
Что заявила Спарц
Как передает The Telegraph, конгрессвумен украинского происхождения Спарц заявила, что украинцы "должны уступить" свои территории РФ, а Зеленский — покинуть пост президента.
"Я просто не понимаю, как они (Украина – ред.) могут быть настроены на сохранение территорий. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело", — сказала она.
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