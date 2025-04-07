Прожила в Украине более 20 лет

Конгрессвумен, республиканка Виктория Спартц, которая считает, что украинцы "должны уступить" свои территориями России, имеет украинское происхождение. Она родилась в городе Носовка Черниговской области.

"Телеграф" расскажет и покажет, как сейчас выглядит населенный пункт и насколько далеко он от линии фронта и России. Спартц также требует отставки президента Владимира Зеленского.

Как выглядит Носовка сейчас

Носовка – это украинский город в Нежинском районе Черниговской области. Он расположено на реке Носовка. Имеет железнодорожную станцию. Численность населения еще до полномасштабного вторжения России достигала более 12,5 тыс. лиц.

Носовка на карте

Сейчас Носовка не оккупирована Россией и находится всего в 75 км от границы с Беларусью, которая поддерживает кремлевский режим главы РФ Владимира Путина. Этот город не оккупировали российские войска в начале полномасштабного вторжения, однако на карте указано, что возле него происходило продвижение россиян. Уже в 2022 году ВСУ полностью освободили Черниговскую область от оккупантов.

Заметим, что в планах Кремля молниеносно захватить Киев в конце февраля 2022 Черниговской и ее областном центре отводилась роль "северных ворот". Этим направлением сухопутные войска РФ должны были быстро продвинуться в помощь основным силам к столице Украины. Однако ВСУ успешно вытеснили оккупантов.

На фото из сети видно, что Носовка типичный небольшой город на севере страны. Она имеет свою маленькую инфраструктуру с кондитерской фабрикой "Десна", которая производит печенье. В городе даже есть своя Аллея славы в память о погибших украинских воинах.

Виктория Спарц (1978 года рождения) до 5 лет жила с родителями и со своим дедушкой Михаилом Никитовичем и бабушкой Любовью Александровной Сороколитами в Носовке. Но потом родители Анатолий и Светлана Кульгейко переехали в Чернигов, где женщина закончила с золотой медалью лицей № 15. После получения высшего образования, в 2000 году Спарц переехала в США, а через 6 лет стала гражданкой Штатов.

Что заявила Спарц

Как передает The Telegraph, конгрессвумен украинского происхождения Спарц заявила, что украинцы "должны уступить" свои территории РФ, а Зеленский — покинуть пост президента.

"Я просто не понимаю, как они (Украина – ред.) могут быть настроены на сохранение территорий. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело", — сказала она.

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