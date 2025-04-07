Трамп идет по пути Путина? Бывший глава МИД Украины указал на схожесть между президентами США и России

В каком-то плане Трамп идет по пути Путина

В США формируется новая политическая модель, которая все больше похожа на авторитарные практики Кремля. Речь идет не только о риторике, но и о попытке демонтажа классической демократии из-за концентрации власти, пренебрежения институциями и медиа.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Radio NV, сравнивая действия Дональда Трампа с методами Владимира Путина. По его словам, оба стремятся руководить "клептократической группой", которая обесценивает демократические механизмы и централизует управление ресурсами.

"Фактически то, что построил Путин у себя, у себя в России, подмяв под себя все органы власти, поставив своих КГБшных дружков на основные потоки, это фактически реализация того же сценария, который сейчас реализует Трамп", — заявил Пристайко.

Пристайко считает, что Трамп стремится подмять под себя государство, как это уже сделано в России, где ключевые финансовые и властные потоки контролируют приближенные к президенту лица. Такая модель базируется не на публичной ответственности, а на распределении потоков между лояльными союзниками.

По его мнению, эта тенденция вызов не только для США, но и для Европы, которая может оказаться на обочине глобальных трансформаций. Авторитарные лидеры и новейшие технократы отвергают традиционные государственные механизмы, строя новую вертикаль власти.

В этом контексте эксминистр не исключает и отказ от выборов в обычном виде, ведь, как отметил он, для таких политиков выборы только средство легитимизации. Он также критиковал американскую избирательную систему, которая, по его мнению, давно не отвечает демократическим стандартам, но до недавнего времени оставалась неприкосновенной из-за политической корректности.

На фоне дестабилизации мирового порядка, экономических войн и попыток США усилить односторонний контроль, Пристайко отмечает: те государства, которые раньше адаптируются к новым правилам игры, сохранят влияние.

"Соединенные Штаты в конечном счете, после всех переговоров принимают решения так, как они хотят и с ним действуют. С этим надо считаться. Это может не нравиться, но тот, кто осознает это раньше и адаптирует свою политику к этому, он, скорее всего, будет чувствовать себя в лучшей ситуации", — подытожил Пристайко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о ближайшем круге президента США Дональда Трампа — людей, которые могут попасть в его кабинет без предварительной записи.