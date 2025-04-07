Когда День матери в 2025 году и будет ли выходной в этот день

Не забудьте поздравить своих мам с праздником и порадовать их подарками и вниманием

В Украине каждый год отмечается День матери. В этот праздник уделяют особое внимание матерям, поздравляют их, дарят подарки и благодарят за жизнь. Дата у этого праздника "плавающая" — второе воскресенье мая. В 2025 году День матери припадает на 11 мая. Обычный календарный выходной в этот день будет, а дополнительных выходных не предусматривается.

"Телеграф" расскажет об истории и традициях праздника, и как его отмечают в Украине.

День матери 2025 — история и традиции праздника

История праздника берет свое начало в 1907 году. Американка Анна Джарвис хотела почтить память своей мамы, которая во время Американской гражданской войны лечила и кормила солдат. Анна хотела учредить праздник в честь всех матерей в мире. И только после смерти мамы ей это удалось.

Анна Джарвис написала множество писем, адресованных госучреждениям, с просьбой учредить День матери. И в 1914 году ее просьбы были услышаны — праздник учредили, а датой выбрали второе воскресенье мая. Со временем традиция поздравлять матерей в этот день распространилась на все штаты Америки, а позже и на другие страны.

День матери в Украине начали отмечать в 1929 году. в то время во Львове и Тернополе организовывали фестивали и концерты, посвященные матерям. Однако уже в 1929 советские власти запретили этот праздник. Только с началом независимости в 1999 году в Украине официально вернули традицию отмечать День матери во второе воскресенье мая.

Как отмечают День матери?

В этот день принято поздравлять своих мама с праздником, благодарить их за жизнь, дарить цветы и подарки. Если есть возможность — проведите время со своими мамами, пообщайтесь с ними, помогите в делах, если это необходимо. Найдите слова, чтобы выразить свою любовь и благодарность мамам.

В школах и детских садиках в День матери проводят тематические концерты, дарят мамам открытки и цветы. Также в этот день организовывают культурные мероприятия и фестивали, которые также посвящены мамам.

Ранее "Телеграф" публиковал церковный календарь на апрель 2025 года. В этом месяце отмечается Пасха и Лазарева суббота.