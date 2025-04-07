От него фанатеют дети: о чем фильм Minecraft и сколько стоят билеты в кинотеатрах Украины (трейлер)

В Украине состоялась премьера приключенческого фильма Minecraft

В пятницу, 3 апреля, в украинский прокат вышел фильм Minecraft, который был снят по мотивам одноименной компьютерной игры. Это приключенческий семейный фильм, который точно понравится фанатам игры с яркой графикой, кубиками и пикселями.

"Телеграф" расскажет, что известно о фильме Minecraft, почему его так любят дети и сколько стоят билеты на сеансы в разных городах Украины.

О чем фильм Minecraft?

Minecraft в кино (A Minecraft Movie) — это американский фэнтезийно-комедийно-приключенческий фильм, который был снят по мотивам одной из самых популярных компьютерных игр. Главными героями картины выступают четверо неудачников, которые живут свою обычную жизнь.

Однажды они через таинственный портал попадают в Верхний мир – причудливую кубическую страну чудес, процветающую благодаря воображению. Чтобы вернуться домой, им придется узнать этот мир. А для этого им понадобятся творчество и креативность.

Режиссером фильма стал Джаред Хесс. главные роли в картине исполнили Джек Блэк, Джейсон Момоа, Даниэль Брукс, Себастиан Юджин Хансен и Эмма Майерс. Известно, что премьера фильма долго откладывалась, а первый тизер вызвал неоднозначную реакцию среди критиков и пользователей сети. Производители, когда снимали этот фильм точно делали ставку на фанатов компьютерной игры Minecraft. Особенно эта картина понравится детям, которые фанатеют от одноименной компьютерной игры.

Сколько стоят билеты на Minecraft?

Цены на билеты в кинотеатрах на фильм Minecraft различаются, в зависимости от времени сеанса и дня недели. Обычно в будние дни билеты дешевле, а в выходные — дороже. То же самое с временем — дневные сеансы дешевле, вечерние — дороже. Также цены на билеты в разных городах Украины зависят от сети кинотеатров, которые их показывают и локаций, если речь о больших городах (в центральных районах билеты дороже).

Так, например, в кинотеатрах сети Multiplex в Киеве цены на билеты на фильм Minecraft колеблются в радиусе от 100 в Караван Outlet до 795 гривен в ЦУМе. Средняя цена на билеты в этой сети — 160-170 гривен.

Во Львове в сети Multiplex цены на билеты на сеанс Minecraft стоят 150-160 гривен. В Одессе — от 120 до 170 гривен, в Полтаве — 130-150 гривен, в Николаеве — 160 грн, в Харькове — от 100 до 270 грн, в Луцке — 140-150 грн.

Почему фильм может понравится детям?

Известно, что многие дети фанатеют от игры Minecraft, она привлекает их яркими красками, "пикселями" и похожестью на конструктор. Это гибкая игра, которая развивает воображение и фантазию, позволяя детям играть в нее, как им захочется, без жестких правил и ограничений. Забавно, что Minecraft еще называют — игрой в песочнице.

Если ваши дети в восторге от компьютерной игры Minecraft, то скорее всего им понравится и фильм, в котором игровые мотивы более динамичные, объемные и яркие. Кубические персонажи, например животные, которые нарисованы в фильме, привлекают внимание детей, выглядят очень мило и с ними захочется подружиться. Так что семейный просмотр фильма Minecraft станет хорошей идеей.

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