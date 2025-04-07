Фейковая поездка в РФ, переезд и религия. Куда исчез звезда 80-х Николай Гнатюк и где он сейчас

Артист был очень известен в 80-х и 90-х и стал народным артистом Украинской ССР

Николай Гнатюк — украинский и советский певец, чье лицо знакомо каждому, кто рос в 80-х и 90-х. Он стал народным артистом ССР в 1988 году, а теперь стало известно, что он закончил карьеру. А раньше мы рассказывали, куда исчез звезда "Маски-шоу" Георгий Делиев.

В настоящее время артист находится не в Украине. "Телеграф" решил выяснить, что известно сейчас о Николае Гнатюке, где он живет и что говорит о войне в Украине.

Что известно о Николае Гнатюке

Николай Гнатюк родился в 1952 году в селе Немировка Хмельницкой области. Окончил Киевское музыкальное училище и Львовскую консерваторию. Его сценический путь начался с ансамбля "Добрые молодцы", а впоследствии он выступал в составе ансамбля "Самоцветы". Однако настоящий прорыв в сольную карьеру произошел в 1980-х годах.

Его самые известные песни — "Птица счастья", "Малиновый звон", "Время по реке плывет" и "Ой, смерека", — получили большую популярность в Советском Союзе. Гнатюк стал лауреатом "Песни года", его часто приглашали на центральное телевидение СССР.

Пугачева хотела напоить Гнатюка

В 1980 году Николай Гнатюк одержал победу на престижном музыкальном фестивале "Интервидение" в польском Сопоте, поразив публику песней "Танец на барабане". Впоследствии певец поделился интересным эпизодом из-за кулис конкурса: по его словам, один из членов жюри — популярная российская артистка Алла Пугачева — пыталась повлиять на результат в пользу своего протеже. В преддверии выступления она пригласила Гнатюка на вечеринку с целью расслабить его напитками. Однако певец заподозрил неладное и, воспользовавшись черным выходом, тихо покинул мероприятие, чтобы сосредоточиться на подготовке к важному выступлению.

Что говорит о войне Николай Гнатюк

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, в социальных сетях появилось якобы сообщение от имени Николая Гнатюка, в котором он якобы возлагал вину за разжигание "гражданской войны" на Украину и западные страны.

"Вот я наконец вернулся домой из России, где пробыл у родственников более 40 суток, проехал территорию от Брянска до побережья ЧМ Краснодарского края. Чем могу я, украинец, поделиться и с россиянами, и с украинцами? богатых людей, не говоря о домах. Самое главное, я не видел передвижения войск Российских ВС, хотя приходилось ехать и днем и ночью, и в России никто не говорит о войне с Украиной, – якобы говорилось в сообщении Гнатюка – А вчера я приехал в Сумы и все ов, Украинские ВСУ успешно отбили атаку 100 танков Кантемировской танковой бригады, бригада взята в плен. Дешевая пропаганда, обманывают украинский народ наши СМИ", — было сказано в сообщении.

Однако впоследствии стало известно, что эта информация фейковая. Анатолий Гнатюк, брат певца, известный актер и телеведущий, категорически опроверг это заявление. Он подчеркнул, что Николай не посещал Россию после 2014 года, тем более на автомобиле, ведь, по его словам, у певца нет ни водительских прав, ни собственной машины.

Где сейчас Николай Гнатюк

Несколько лет назад Николай Гнатюк объявил о завершении своей музыкальной карьеры. По словам его близких, в последнее время он стал глубоко религиозным человеком. Следует упомянуть, что еще раньше артист записал несколько музыкальных альбомов на духовную тематику. Как сообщил его брат, ныне певец находится в Германии — он поехал туда к своему сыну, получавшему экономическое образование в Мюнхенском университете.

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