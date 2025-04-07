Вэнс сменит Трампа, а Европа — развалится: аналитик назвал годы

Переходный период начался чуть позже ожидаемого

Фантасты и футурологи много лет назад описывали мир, в котором подавляющее большинство человечества будет пребывать в состоянии бесплатного потребления, довольствуясь безусловными базовыми благами. И только небольшая часть человечества будет заниматься наукой, созиданием, прорывами. Общество подошло к этому моменту, но ему будет предшествовать ряд драматических изменений в США и Европе уже в ближайшие годы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач. Он объяснил, как долго может продолжаться этот фазовый переход.

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— В 2017 году я прогнозировал, что этот переходный период будет продолжаться до 2025-го, но ошибся. С тех пор мировые лидеры и всемирные организации начали всеми силами искусственно оттягивать кризисы, чтобы они, как говорится, произошли не на их "смене", — говорит аналитик.

По его мнению, этот подход не решал проблему, поэтому все начало рушиться — и у консерваторов в Британии, и у демократов в Штатах.

— В конце концов, процесс, который должен был начаться еще в 2020 году, начинается сейчас. Соответственно, закончится это все не раньше 2027-2028 годов. Нам еще предстоит увидеть, как условного Дональда Трампа сменит условный Джей Ди Вэнс, поставленный техноолигархами; как Европа либо развалилась, либо на ее территории появятся новые военные, политические и экономические союзы, в которых Украина и Великобритания сыграют свою роль; как Индия станет частью Великого Западного мира, а не присоединится к хаосу, — говорит футуролог.

Пока нам не хватает лидерства и понимания того, что возврата или сохранения прошлого уже точно не будет, подытожил Андрей Длигач.

Напомним, ранее футуролог объяснил "Телеграфу", почему мир сошел с ума.