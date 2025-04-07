Процесс отказа от доллара пошел. Как пошлины Трампа бьют по самим США

Сальдо во внешней торговле с основными партнерами – не в пользу Штатов

Решение президента США Дональда Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач. Он объяснил, может ли такая экономическая стратегия привести к катастрофическим последствиям для США и крушению Трампа как политика.

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По его мнению, такая экономическая политика – это негатив для самого Трампа, ведь его подставляют те, кто видит в нем разрушителя, но строить будущий миропорядок намерены не с ним.

– Им нужно разрушить ФРС, американский фондовый рынок, посеять недоверие к доллару, разрушить глобальные торговые приоритеты в американской внутренней экономике. Всего этого можно добиться, усиливая кризисные явления, что и сделали 95 лет назад. Возможно, "Made depression great again" – это слоган экономической компании Трампа, – предположил экономист.

Он напомнил, что экономика Штатов существенно зависит от других стран. Импорт из ЕС составляет 600 млрд долларов, из Мексики – 500, из Китая – 400, из Канады – 400. При этом экспорт в эти страны существенно меньше – по 300 миллиардов, а в Китай вообще 140. Это существенная разница.

— Граждане Канады уже проводят свою программу импортозамещения, отказываясь от покупки американских товаров. Это совершенно другая логика, которую очень сложно реализовать при автократическом режиме, а при демократическом — легко, — говорит аналитик.

Он объяснил, что в результате этой политики США потеряют около 2,5% ВВП накопленным отрицательным эффектом. Уже в 2025 году потери в экономическом росте составят от 0,3 до 0,5% ВВП или сотни миллиардов долларов.

– Кроме того, это разворачивание инфляционных процессов, обеднение людей с низким и даже средним уровнем дохода, – говорит эксперт. – Трамп назначил Илона Маска сократить государственные расходы, но они не сократились ни на триллион, ни даже на сотни миллиардов. Больше всего страдают все инструменты, которые формировали доверие к США: доллар, фондовый рынок, постоянство институтов, способность соблюдать обязательства.

Вот и имеем: фондовый рынок в Штатах падает, а в Европе растет. Процесс деинвестирования США и отказ от доллара в торговле уже пошел. Конечно, это в пользу техноолигархов, которые хотят перетащить все в виртуальные активы, но в пользу ли это гражданам США? — подытожил Андрей Длигач.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Украине стать ключом к экономике Евросоюза.