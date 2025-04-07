Сенатор с украинскими корнями заявила, что Украина должна отдать территории ради мира: собрали для вас реакции на ее предложение

Одобрения среди реакций не было

Единственная рожденная в Украине конгрессвумен США Виктория Спартц заявила, что Украина должна согласиться на потерю части территорий и потребовать отставки президента Владимира Зеленского. По ее словам, она не видит вариантов того, как Украина может требовать сохранности своих земель под своим контролем, ведь этому не способствует ситуация на фронте.

Эти заявления прозвучали в ее интервью британскому изданию The Telegraph. Она призвала украинцев "проголосовать против своего лидера", добавив, что в случае повторной победы Зеленского на выборах, украинцы лишатся остальной территории страны.

В Украине на заявления Спартца отреагировали резко.

Александр Карпюк, также известный как Serg Marcо, украинский волонтер и публицист, назвал заявление Спартц концом любого патриотизма с ее стороны.

"На этом можно ставить точку на "патриотизме" Спартц. Е****м сепаром можно быть даже имея американское гражданство".

Блогер Евгений Прокопишин раскритиковал конгрессвумен и назвал ее риторику идентичной кремлевской.

"Один в один риторика Трампа-Путина. Не раз уже писал о ней и говорил, что она абсолютно конченая личность. Необходимо ей запретить въезд в Украину за такие антиукраинские заявления, которые нарушают нашу Конституцию", — дописал он.

Марьяна Безугла, народная депутат Украины, отреагировала резко и эмоционально, а также вспомнила тех, кто ранее поддерживал близкий контакт с американской чиновницей:

"Все, кто ручался со Спартц, прокляты. Еще один оборотень".

Юрий Богданов, консультант по коммуникациям, обратил внимание на пренебрежительный тон Спартц к украинцам и напомнил, что это уже не первое ее заявление с антиукраинским подтекстом.

"Собственно, вот вам ключевые тезисы статьи и цитаты этой мрази. Спарц снова вызвала шквал критики — на этот раз из-за заявлений о необходимости уступок России. (…) Конечно, было бы хорошо, если бы все те, кто промотил это даром в Украине извинились. Но этого, конечно, не будет. Выводов не будет".

Политолог Олег Постернак вспомнил, как раньше в Украине активно поддерживали Спартц, и сказал, что запретил бы этому лицу ступать на украинскую землю.

"Ау, а где сейчас фанаты Спартц, которые когда-то с пеной у своего рта доказывали, что она — новорожденная заграничная мессия всего украинства во веки веков? Что с лицом?, я бы запретил этому лицу ступать на украинскую землю. Но нет, мы не хотим усложнять отношения с респами (ред. — республиканцами). Поэтому пока что она заслуживает только на обструкцию. А дальше видно будет".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о звучавших ранее заявлениях Спартц. В ноябре 2024 года она сказала, что ради победы в войне с Россией Украина должна мобилизовать все население.