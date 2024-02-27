"Жилищный вопрос": почему "сталинки" в СССР считались элитными и кто мог их получить квартиры

Сегодня эти объекты не кажутся уж настолько желанными

В Советском Союзе активно строили жилищные дома, но особым шиком считались "сталинки". Многие граждане СССР хотели получить отдельную квартиру с высокими потолками и удобной планировкой.

"Телеграф" узнал, почему в те времена "сталинки" считались элитным жильем, ведь их начали строить еще в 20-х годах прошлого века и они не отличались особой эргономичностью или роскошью. Но для многих эти квартиры были несбывшейся мечтой, ведь рассчитывать на их получение мог очень ограниченный круг людей.

Почему "сталинки" в СССР считались элитным жильем

Граждане в Советском Союзе привыкли ютиться в коммуналках или жить с родственниками. Поэтому мысли об отдельном жилье появлялись у каждого.

Особенно желаемым объектом были "сталинки". У таких квартир было несколько весомых преимуществ:

высокие потолки от трех метров, поэтому комнаты казались еще просторнее;

отличная шумо- и теплоизоляция, ведь наружные стены были достаточно толстыми;

большой метраж, площадь комнат от 15 до 30 м;

удобная планировка и возможность быстрой перепланировки;

наличие кладовки или гардеробной для хранения вещей.

Однако были и серьезные минусы. Помимо высокого износа коммуникаций, "сталинки" отличались слабой электропроводкой. Особенно это проблема в наше время. К этому еще стоит добавить гниль, грызунов и отсутствие лифтов. Но, несмотря на это, желающих получить "сталинку" было много.

Кому могли выделить такую квартиру

В Советском Союзе действительно выделяли недвижимость для семей. Вот только право собственности оставалось у предприятий, то есть, у государства. Граждан селили в квартиры по несколько семей. Большой удачей было получить отдельное жилье.

Еще реже везло стать "обладателем" квартиры в "сталинке". Такая честь выпадала далеко не каждому. Обычно такие объекты выдавали в пользование семьям военных и тех, кто приближен к власти и государственному аппарату.

Зачастую семьи расселяли в обычные квартиры из расчета 4 человека на комнату. Кухня и санузел были общими. В таких коммуналках порой жили поколениями.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько прослужат разные жилищные дома, построенные еще при СССР. Там указаны предварительные сроки и для "сталинок".