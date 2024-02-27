"Жилищный вопрос": почему "сталинки" в СССР считались элитными и кто мог их получить квартиры
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Сегодня эти объекты не кажутся уж настолько желанными
В Советском Союзе активно строили жилищные дома, но особым шиком считались "сталинки". Многие граждане СССР хотели получить отдельную квартиру с высокими потолками и удобной планировкой.
"Телеграф" узнал, почему в те времена "сталинки" считались элитным жильем, ведь их начали строить еще в 20-х годах прошлого века и они не отличались особой эргономичностью или роскошью. Но для многих эти квартиры были несбывшейся мечтой, ведь рассчитывать на их получение мог очень ограниченный круг людей.
Почему "сталинки" в СССР считались элитным жильем
Граждане в Советском Союзе привыкли ютиться в коммуналках или жить с родственниками. Поэтому мысли об отдельном жилье появлялись у каждого.
Особенно желаемым объектом были "сталинки". У таких квартир было несколько весомых преимуществ:
- высокие потолки от трех метров, поэтому комнаты казались еще просторнее;
- отличная шумо- и теплоизоляция, ведь наружные стены были достаточно толстыми;
- большой метраж, площадь комнат от 15 до 30 м;
- удобная планировка и возможность быстрой перепланировки;
- наличие кладовки или гардеробной для хранения вещей.
Однако были и серьезные минусы. Помимо высокого износа коммуникаций, "сталинки" отличались слабой электропроводкой. Особенно это проблема в наше время. К этому еще стоит добавить гниль, грызунов и отсутствие лифтов. Но, несмотря на это, желающих получить "сталинку" было много.
Кому могли выделить такую квартиру
В Советском Союзе действительно выделяли недвижимость для семей. Вот только право собственности оставалось у предприятий, то есть, у государства. Граждан селили в квартиры по несколько семей. Большой удачей было получить отдельное жилье.
Еще реже везло стать "обладателем" квартиры в "сталинке". Такая честь выпадала далеко не каждому. Обычно такие объекты выдавали в пользование семьям военных и тех, кто приближен к власти и государственному аппарату.
Зачастую семьи расселяли в обычные квартиры из расчета 4 человека на комнату. Кухня и санузел были общими. В таких коммуналках порой жили поколениями.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько прослужат разные жилищные дома, построенные еще при СССР. Там указаны предварительные сроки и для "сталинок".