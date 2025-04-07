Экономист развеял миф о редкоземах и объяснил, как Украине стать ключом экономики ЕС

Киев может стать самым крупным и прочным союзником Вашингтона в Европе

Украина может повторить путь Польши, которая ориентировалась одновременно на Европу, Германию и Соединенные Штаты, в начале 2000-х, получив более 200 млрд долларов инвестиций, разместила американские военные базы и получила статус фактического союзника США. Кроме того, она может стать ключевой точкой экономики Евросоюза.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач. Он объяснил, какие преимущества несет Соединенным Штатам и Евросоюзу сотрудничество с Украиной.

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По его мнению, недопущение Третьей мировой войны и усиление Америки находится в Украине.

— Украина — самая адаптивная страна, которая разобралась, как вести новую войну, и показала, что F-16 с Abrams не решают ничего на поле боя. Это уже далеко не "Буря в пустыне", война сейчас ведется другим способом, и только в Украине мы видим, какой будет война будущего, — говорит аналитик. — США могут воспользоваться этим больше, чем Китай, модернизируя свою армию за счет украинского опыта. Это первое преимущество.

Можем ли мы дать редкоземельные металлы? Да, но это в основном миф. У нас нет достаточных ни по объемам, ни по экономической эффективности залежей. Хотя по многим редкоземельным металлам и критическим материалам мы имеем от 1% до 6% мировых залежей, существуют еще Боливия, Аргентина, Ангола, Намибия и другие страны, имеющие гораздо больше залежей и в которые инвестировать гораздо выгоднее, — объясняет экономист.

Он напомнил, что Украина — близость к Европе, комбинация ресурсов, возможность создания энергетического хаба и зоны продовольственной безопасности, ворота для индийских компаний на европейский рынок.

— У нас столько преимуществ, что в будущем мы, фактически, можем стать ключевой точкой экономики Евросоюза.

В стремлении сохранить экономическое влияние на Европейский Союз США могут воспользоваться открытостью Украины. Привлекая американский бизнес и военно-промышленный комплекс, мы можем стать самым крупным и крепким союзником Штатов в Европе, — подытожил Андрей Длигач.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда Венс сменит Трампа, а Европа — развалится.