Кризисы, войны и пандемии. Футуролог объяснил, почему мир "сошел с ума"

За масштабной турбулентностью идут глобальные перемены, говорит аналитик.

С 2021 года количество людей, задействованных в вооруженных конфликтах, выросло вдвое. За последние 10 лет мы наблюдаем от 40 до 80 стран, вовлеченных в военные конфликты. Дело в том, что сейчас мы находимся в периоде турбулентности, а впереди – фазовый переход.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал футуролог, доктор экономических наук, основатель Advanter Group Андрей Длигач. Он объяснил, почему обострение ситуации в мире происходит именно сейчас.

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По его словам, этот период предшествует тотальным изменениям глобальной политической и экономической системы. Два из них мы переживем в ближайшее время, третье — связано с технологической сингулярностью — позже.

— Причинами сегодняшнего фазового перехода стали цифровые технологии и появление людей нового типа — периналов. Они фактически уже живут в цифровом мире, мыслят глобально, а не локально, ценят не столько свое гражданство, сколько статус собственного профиля в Instagram или TikTok. И это не касается теории поколений, а очень разных людей, — говорит футуролог.

Он объясняет, что фазовые переходы всегда нуждаются в уничтожении старых, уже неэффективных систем. Именно поэтому они сопровождаются не только войнами, пандемиями, блекаутами и техногенными катастрофами.

— Существующая политическая система мира не отвечает вызовам. Совет Безопасности ООН неэффективен против вето агрессора, ВОЗ неэффективен против пандемии, Парижское климатическое соглашение неэффективно против климатических изменений, ФРС и центробанки ничего не могут сделать с излишней ликвидностью или с глобальными инфляционными процессами, — отмечает экономист.

Как бы Всемирный банк или МВФ ни пытались обуздать экономические кризисы, мы их просто откладываем, заливаем экономику деньгами, но ничего не делаем с огромным глобальным долгом, появлением и развитием виртуальной экономики. Именно поэтому сейчас все это должно быть разрушено, — считает Андрей Длигач.

По его мнению, президент США Дональд Трамп — тоже разрушитель.

— Стоящие за ним во всем, что касается технологической олигархии, разрушают глобальные и локальные американские институты. Все это для того, чтобы установить цифровую диктатуру или киберократию.

Эти люди понимают, что сейчас есть шанс, разрушив старые институты, построить принципиально другие. Они будут более подконтрольны и будут реализовывать их представление о будущем геймифицированном, виртуальном мире, где подавляющее большинство человечества будет находиться в состоянии лайтового контента, бесплатного потребления, довольствуясь безусловными базовыми благами.

По их замыслу лишь небольшая часть человечества будет действительно заниматься наукой, творением, прорывами, — подытожил основатель Advanter Group.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Украина может сыграть на эгоизме Трампа.