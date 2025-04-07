Трамп подставил Путина? Как падение рынка после пошлин США повлияет на войну в Украине

Нефть – один из основных источников доходов бюджета Кремля

Значительное снижение цены на российскую нефть на мировом рынке из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин будет иметь большое влияние не только на мир, но и на войну в Украине, которую начал глава РФ Владимир Путин.

"Телеграф" решил выяснить, как именно это повлияет на войну, обратившись к искусственному интеллекту Grok. По его мнению, снижение цены на нефть будет иметь большое влияние на войну, ведь Россия зависит от этих доходов.

С помощью денег с продажи нефти Кремль финансирует свою военную машину и поддерживает экономику, уменьшение этого потока будет иметь следующие последствия.

Экономическое давление на Россию

Нефть – один из основных источников доходов бюджета Кремля. Энергетический сектор по разным оценкам составляет примерно 30-40% доходов бюджета РФ. Падение цен на нефть равно снижению уровня поступлений в бюджет. К примеру, падение цены на нефть на 20 долларов за баррель приведет к потере Москвой миллиардов долларов дохода. А это снизит способность России финансировать войну.

Ограничение военного бюджета

На войну Россия тратит колоссальные суммы, а уменьшение притока денег в бюджет будет способствовать урезанию этих расходов. То есть вероятность, что отсутствие должного финансирования сильно повлияет на поставку техники, логистику и обеспечение солдат.

Усиление санкционного эффекта

Санкции Запада призваны ограничить доступ России к технологиям и рынкам для продажи нефти. Если к этому эффекту еще добавить понижение цен на одно из главных топлив Кремля, эффект от ограничений удвоится. Вследствие этого Россия, пытаясь, восстановить денежный поток, вполне может продавать нефть со скидками, чтобы получить деньги здесь и сейчас.

Внутренняя нестабильность в России

Россия долгое время находится в экономическом кризисе, а падение цен на рынке нефти может усугубить эти процессы. Обычно крупные нефтяные кризисы способствовали соответствующим проблемам в СССР, что ускорило его распад.

Зависимость от внешних факторов

Степень влияния падения цен на нефть на войну в Украине зависит от скорости и глубины изменений рынка. Также страны-экспортеры, например Саудовская Аравия, могут долить масла в огонь. Если эта страна снизит цену до 50 долларов за баррель или ниже, это существенно подорвет экономику России, но если падение будет временным, эффект может быть ограничен.

Контекст для Украины

Вероятнее для войны в Украине и в целом для страны падение цен на нефтяном рынке будет иметь свои плюсы. Но Киев и сам импортирует определенные нефтепродукты, потому может ощутить эти негативные последствия и на себе.

Возможные сценарии

Россия начнет лояльнее относиться к переговорам при условии, что цены на нефть упадут стремительно и надолго, ведь сокращение финансирования ослабит военную машину Кремля.

Россия компенсирует утраченное путем продажи нефти со скидками. Это даст Кремлю деньги здесь и сейчас с перспективой понижения дохода в будущем. Не следует исключать возможность перенаправления бюджета и увеличения добычи.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что нисходящее движение на рынке нефти будет иметь влияние на войну в Украине, однако его глубина будет определяться определенными факторами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россию не внесли в список пошлин Трампа.