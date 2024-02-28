Сайт Верховной Рады взломали: что сделали хакеры

В парламенте призвали не вестись на фейки

На фоне разговоров о том, что Telegram угрожает национальной безопасности Украины, официальный канал Верховной Рады Украины подменили. Неизвестные взломали сайт ВРУ и заменили ссылку на канал.

Информацию подтвердили в настоящем Telegram-канале Верховной Рады. В сети также показали видео, как выглядел фейковый канал украинского парламента.

На сайте ВРУ в разделе "Карта сайта" ссылка на Telegram вела в канал с названием "Не Верховная Рада". Там был всего один пост с надписью "я очень хочу с*ать". В то же время в меню сайта ссылка была корректной и вела на официальный паблик ВР.

В парламенте принесли извинение и сообщили, что сайт ВРУ взломали. Читателей призвали не вестись на фейк и напомнили, что у парламента есть один официальный Telegram-канал. Работа сайта уже восстановлена, а ссылка заменена на правильную.

"Как бы ни пытались злоумышленники и враги навредить – мы победим", — подытожили в ВРУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что хакеры взломали аккаунты работников Офиса омбудсмена. От их имени злоумышленники выманивали деньги у семей пленных украинских военнослужащих.