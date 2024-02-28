Сайт Верховної Ради зламали: що зробили хакери

У парламенті закликали не вестись на фейки

На тлі розмов про те, що Telegram загрожує національній безпеці України, офіційний канал Верховної Ради підмінили. Невідомі зламали сайт ВРУ та замінили посилання на канал.

Інформацію підтвердили у справжньому Telegram-каналі Верховної Ради. У мережі також показали відео як виглядав фейковий канал українського парламенту.

На сайті ВРУ у розділі "Мапа сайту" посилання на Telegram вело в канал під назвою "Не Верховна Рада". Там був лише один пост із написом "я дуже хочу с*ати". Водночас у меню сайту посилання було коректним і вело на офіційний паблик ВР.

У парламенті просили вибачення і повідомили, що сайт ВРУ зламали. Читачів закликали не вестися на фейк і нагадали, що парламент має один офіційний Telegram-канал. Робота сайту вже відновлена, а посилання замінено на правильне.

"Як би не намагалися зловмисники та вороги нашкодити — ми переможемо", — підсумували у ВРУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що хакери зламали акаунти працівників Офісу омбудсмена. Від їхнього імені зловмисники виманювали гроші у сімей полонених українських військовослужбовців.