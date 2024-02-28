Атаки беженцами и хакерские взломы: еще одна страна НАТО пожаловалась на гибридную войну РФ

Итальянские спецслужбы назвали причину атак РФ

Россия ведет гибридную войну против еще одной страны НАТО. Спецслужбы Италии пожаловались, что Россия использует кибератаки, дезинформацию и нелегальную миграцию.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на ежегодный доклад парламента. Итальянская разведка утверждает, что от гибридных атак РФ страдают все страны Запада.

"Россия является самым активным игроком в гибридных кампаниях в ущерб Италии и всему Западу. Шпионаж, кибератаки и использование миграционных потоков с целью дестабилизации — это арсенал, который используется", — говорится в отчете итальянской разведки.

Делает это Россия не просто так. Цель Путина — повлиять на выборы в Европарламент, которые должны состояться 6–9 июля 2024 года. Секретарь кабинета министров Альфредо Мантовано привел наиболее свежий пример российской дезинформации: протесты фермеров против ЕС и национальной политики в области зеленой и сельскохозяйственной политики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что непризнанное Приднестровье обратилось к России. Депутаты так называемой республики пожаловлись на "давление со стороны Молдовы" и попросило Путина о помощи.