Выманивали деньги "за ускорение" обмена пленными: мошенники взломали аккаунты работников Офиса омбудсмена

Злоумышленники не дремлют

Мошенники не прекращают попыток нажиться на чужом горе и для этих целей даже идут на взлом аккаунтов должностных лиц в соцсетях. После этого, они выманивают деньги у семей пленных военнослужащих.

Как сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец, на днях были взломаны страницы сотрудников его ведомства, от имени которых злоумышленники попросили деньги у граждан, ранее обращавшихся к Офису омбудсмена.

"Злоумышленники обращаются к семьям военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение "включить" их родных в списки на обмен или "ускорить" процесс обмена конкретного военнослужащего", — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что сотрудники его офиса никогда не обращаются к гражданам с просьбами, а тем более не требует денег.

Омбудсмен напомнил мошенникам, что подобного рода действия наказываются законом, а также призвал семьи военнопленных быть бдительными, поскольку злоумышленники могут придумывать новые способы нажиться на человеческом горе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о наиболее распространенных способах, которыми мошенники обманывают доверчивых граждан, а также о том, как распознать злоумышленников и что делать, если вы все же попались на их уловки.