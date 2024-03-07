Читательницы "Телеграфа" ответили, будут ли отмечать 8 марта: мнения разделились

Большинство принявших участие в обсуждении считают, что во время войны вообще не до праздников

Приближается 8 марта — Международный женский день. В последние годы отношение к нему в Украине очень неоднозначное, кто-то считает его советским пережитком, а кто-то "праздником весны и красоты", а некоторые — днем борьбы за права женщин.

"Телеграф" спросил у своих читательниц, планируют ли они отмечать 8 марта. Мнения разделились, но большинство все же ответило положительно. Подписчики "Телеграфа" на facebook голосовали эмоджи.

В комментариях большинство украинцев пишет, что идет война и потому сейчас в принципе не время для празднования. Праздники, по их мнению, станут актуальными после Победы.

"Проживу его как обычный день в молитве за наших защитников. А праздновать буду, когда всю рашистскую погань уничтожим. Дай Бог нам такого праздника", "Какой праздник, война", — пишут комментаторы.

Другие же рассказали, что будут отмечать. Некоторые отметили, что 8 марта — не советский праздник, а международный.

"Да, это единственный женский праздник, праздник весны, первых цветов, первой любви, прилетают птички, все оживает после суровой зимы, я очень люблю этот праздник", "Праздник будет, и никто из женщин и спрашивать у власти не будет праздновать или нет. Пусть попробуют украинской женщине что-нибудь запретить", "Это праздник международный, а не советский и скорее не громко праздновать, а просто поздравить родных жен, дочерей мам, бабушек, я думаю это не грех", — пишут сторонники 8 марта.

Некоторые в принципе не считают этот день праздником, а считают его советским пережитком. Праздник украинской женщины, напоминают они, — 25 февраля.

"Есть хороший новый украинский праздник 25 февраля — День украинской женщины, приуроченный к дню рождения Леси Украинки", "Есть День украинской женщины -25 февраля", — приводят аргументы противники 8 марта.

Для справки: 8 марта в мире отмечается Международный день борьбы за права женщин (англ. International Women's Day), полное название Международный день борьбы за права женщин и международный мир (решением ООН от 1977 года). День посвящен культурным, политическим и экономическим достижениям женщин и борьбе за равные права людей независимо от пола. Однако в СССР его превратили в "день весны и красоты".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в 2023 году украинок с 8 марта поздравлял Валерий Залужный. Тогда он поблагодарил каждую украинскую женщину, за вклад, который она вносит на своем "фронте".