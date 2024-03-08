До сих пор "живете в СССР"? На это могут указывать 10 элементов интерьера

От этого уже давно пора избавиться

Советские времена характеризуются не только своей пропагандой и идеологией, но и стремлением быть равными и похожими во всем. Это хорошо прослеживалось в квартирах и домах.

Союз развалился более 30 лет назад, но в некоторых домах до сих пор могут быть элементы интерьера сталинских времен. "Телеграф" подготовил для вас несколько признаков того, что вы до сих пор живете в СССР.

Подушки из перьев

Самым распространенным советским атрибутом декора были перьевые подушки, бережно накрывавшиеся собственноручно связанными или кружевными платками. Большинство людей помнят кучу подушек у бабушки или у мамы на кровати, на которые даже дышать было нельзя.

Олимпийский мишка с кольцами

В 1980 году в Москве проходила Олимпиада, ставшая большим достижением тех времен. Именно поэтому олимпийский медвежонок стал атрибутом на долгое время. Его изображение было на посуде, полотенцах, коврах и т.д.

Дивандеки

Этими специальными жёсткими покрывалами накрывали диваны, кресла и иногда кровати. Они были довольно тяжелыми и по узорам напоминали ковры.

Большие серванты

Именно в этих шкафах хозяйки хранили кучу сервизов, тарелочек и других элементов декора. Эти серванты имели много дверей, окошек и зеркал.

Странные сервизы

Сюда относят и сервиз с рыбками, и с петушками и т.п. Ими почти никогда не пользовались, они зачастую стояли в шкафу и медленно пылились.

Ковры на стенах

Почти каждый человек помнит ковер на стене дома, на котором изображены пейзажи, различные узоры или животные.

Кружевные салфетки

Их вязали хозяйки своими руками, и покрывали ими все вокруг — телевизоры, столы, технику и спинку стульев. Такой хенд-мейд был признаком мастерства и уровня ведения хозяйства.

Раскладные столы

Они были популярны в советское время, когда семейные застолья происходили дома. Стол-книжка был почти в каждом доме, его обычно застилали скатертью, но из клеенки. Во времена СССР все должно было быть практичным, поэтому маркие материалы не уважались.

Швейная машинка

Советские женщины часто шили одежду своими руками, поэтому такой девайс был почти в каждом доме. Обычно машинка занимала много места и во время работы была довольно громкая.

Искусственные цветы

Их часто дарили женщинам, они ведь не портились и долго могли стоять. Но эти пластиковые цветки только собирали пыль.

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