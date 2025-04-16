Индия хочет лишить Россию без покупателей оружия: планы грандиозны

Россия может потерять долю на оружейном рынке

Индия всерьез намерена занять свою нишу на рынке вооружения и особенно заинтересовалась странами, которые ранее зависели от поставок из России. Для этого она расширяет программы кредитования для потенциальных покупателей, а также отправит дополнительных военных атташе в свои посольства в разных странах мира.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. При этом отмечается, что Индия является крупнейшим покупателем оружия, поскольку имеет под боком два ядерных государства, с которыми у нее напряженные отношения — Пакистан и Китай.

Хотя Индия давно уже имеет производство своего стрелкового оружия, однако качественную продукцию там начали производить относительно недавно. При этом в плане авиации она зависит от России, а артиллерию покупает в США. Поворотным моментом для страны стало российское вторжение в Украину, когда стало понятно, что баланс на оружейном рынке будет сильно изменен.

Согласно правительственным отчетам, в 2023-24 финансовом году Индия произвела своего оружия на 14,8 миллиарда долларов, что на 62% больше, чем в 2020 году. При этом некоторые индийские снаряды даже попадали в руки украинской армии.

Правительство Нарендры Моди планирует нарастить экспорт продукции военного назначения до 6 миллиардов долларов к 2029 году. Сейчас это в основном боеприпасы и стрелковое оружие, однако в Дели намерены расширить спектр продаваемого оружия и хотят занять нишу массового производителя с низкими ценами. Например, там считают, что способны производить 155-мм снаряды по цене 300-400 долларов за штуку, в то время как Европейские обойдутся до десяти раз дороже. При этом Индия желает получить контракты и на продажу более серьезного оборудования, вроде военных кораблей и ракетных систем.

Посредством своего государственного банка EXIM Индия планирует открыть программы кредитования на покупку вооружения странами, которые не имеют идеальной кредитной истории. Например, большие надежды у нее на Бразилию, где офис EXIM открылся в январе. Кроме того, военные атташе уже были отправлены в Алжир, Марокко, Гайану, Танзанию, Аргентину, Эфиопию и Камбоджу.

Многие из этих стран зависели от поставок оружия из СССР, а теперь являются покупателями российского оружия. При том Дели также прорывается и на рынок постсоветских стран. Например, 43% оружия Армении, закупленного с 2022 по 2024 года было сделано в Индии.

Как сообщалось ранее, в НАТО рассматривают возможность открытия в Украине нескольких заводов по производству снарядов. Там даже не исключают, что это будет сделано еще до завершения войны.