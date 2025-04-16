Сколько украинцев получили компенсацию за разрушенное жилье: власти озвучили интересные цифры

Эта компенсация делится на две части

Компенсацию за разрушенное жилье по программе "єВідновлення" получили уже десятки тысяч украинцев. Сюда входит компенсации и за поврежденное, и за полностью уничтоженное жилье.

Об этом в ответ на вопрос главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время Первого Международного форума сплоченности "Творим будущее". По его информации, в настоящий момент уже более 96 тысяч семей получили соответствующую компенсацию по программе "єВідновлення".

Не пропустите: Кулеба также рассказал, что у правительства есть план действий для деоккупированных территорий после окончания войны. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" "Кулеба объяснил, когда начнется отсчет "первых 30 дней" после завершения войны".

"Эта компенсация делится на две части:

компенсация за поврежденное жилье;

компенсация за полностью уничтоженное жилье", — объяснил Кулеба.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько денег нужно на послевоенное восстановление Украины.