На Пасху во Львов: что стоит знать украинцам о богослужениях и развлечениях

Лучший кофе в Украине и готические соборы – это Львов

Поездка во Львов — это всегда хорошая идея. А на Пасху — особенно. Город пахнет кофе, стариной и весенним солнцем, а брусчатка будто шепчет: "не спеши". Львовская Пасха — это когда на площади Рынок продают паски с маком и лавандой, звучит живая музыка, а готические фасады украшены вышиванками.

"Телеграф" собрал места, которые точно стоит увидеть, если вы приехали сюда на несколько дней. Также мы проанализировали цены на аренду квартир и узнали, где можно будет посетить церковную службу.

Пасха во Львове: куда пойти, чтобы почувствовать дух города

1. Площадь Рынок и Армянский квартал

Где: центр города

Почему стоит:

Это сердце Львова. Каждый дом здесь хранит легенду, каждый балкон — повод для фото. В праздничные дни площадь превращается в театральную сцену: ярмарки, уличные музыканты, пасхальные представления. А рядом — Армянская улица: узкая, таинственная, идеальная для прогулок без маршрута.

2. Итальянский дворик

Где: Площадь Рынок, 6

Почему стоит:

Уютное пространство в ренессансном стиле: арки, колонны, симметрия и тишина посреди города. Можно спрятаться от суеты, выпить кофе и на мгновение представить, что вы — во Флоренции. К слову, это ценный памятник 1580 года – дворец самого богатого львовянина за всю историю города купца Константина Корнякта.

3. Лычаковское кладбище

Где: ул. Мечникова, 33

Почему стоит:

Это не просто кладбище, а музей под открытым небом. Здесь покоятся известные украинцы, среди которых поэт Иван Франко, писатели Григорий Тютюнник и Роман Иваничук, оперная певица Соломия Крушельницкая, композиторы Игорь Билозир, Станислав Людкевич, Николай Колесса и Мирослав Скорик. А еще это место тишины, размышлений и красоты, где ангелы рассказывают свою историю Львова.

4. Высокий замок и смотровая площадка

Где: парк "Высокий замок"

Почему стоит:

Лучшая панорама города — и она особенно впечатляет весной. Немного подъёма, много воздуха, простор и крыши старого Львова — идеальное завершение пасхального дня. Предупреждаем, что никакого замка в обычном смысле слова здесь нет. Только немного древних развалин и фрагмент южной стены замка, возведенного в 1362 году на месте ранее стоящего деревянного.

5. Львовский оперный театр

Где: проспект Свободы, 28

Почему стоит:

Неважно, попадёте ли вы на спектакль или просто заглянете внутрь — здание впечатляет. Снаружи — помпезность и изящество в стиле неоренессанс, внутри — лепнина, золото и красный бархат. Один из красивейших театров Европы, и повод сказать "вот это да". Кстати, здание очень напоминает Одесский оперный театр, хотя их проектировали разные архитекторы. Львовский был построен в 1900 году по проекту архитектора Зигмунта Горголевского.

6. Дворец Потоцких

Где: ул. Коперника, 15

Почему стоит:

Роскошная резиденция XIX века, построенная по образцу французских дворцов. Сейчас здесь — художественная галерея. Но даже если не зайдёте внутрь, дворец стоит обойти со всех сторон: лепнина, кованые детали, изящные окна — всё как в Версале, только в центре Львова. Строился княжеский дворец как львовская резиденция австрийского политика и наместника императора в Галиции Альфреда Юзефа Потоцкого.

7. Прогулка по Кастелёвке

Где: район улиц Чупринки, Котляревского

Почему стоит:

Скрытая жемчужина Львова. Район вилл и особняков начала XX века в стиле модерн. Спокойно, зелено, красиво. Хороший маршрут для тех, кто хочет увидеть другой, не туристический Львов.

8. Музей Пинзеля

Где: площадь Мытна, 2

Почему стоит:

Его называют "украинским Микеланджело". Скульптуры Иоганна Георга Пинзеля — это барокко с душой. Работы поражают экспрессией и светом. Прекрасное место, чтобы отдохнуть от шума и впечатлиться по-настоящему.

9. Вернисаж и сувенирные лавки

Где: возле Оперного театра, вдоль проспекта Свободы

Почему стоит:

Даже если не собираетесь ничего покупать — пройтись вдоль лавок с керамикой, иконописью, вышивкой и антиквариатом стоит. Здесь говорят "Христос воскрес!" без пафоса и продают открытки, которым сто лет. Львов как он есть.

Цены на квартире во Львове на Пасху

Инстаграмные квартиры-студии во Львове с наворотами типа джакузи сдаются по цене в диапазоне 1,5-2,5 тысячи гривен в сутки. При этом они преимущественно находятся не ближе, чем в 25 минутах ходьбы от площади Рынок.

Однако есть варианты попроще. Так, можно арендовать студию с евроремонтом на самой площади, которая является визитной карточкой Львова за 950 грн. Мы даже нашли приличное однокомнатное жилье рядом с Оперным за 600 грн в сутки, а чуть дальше – 500 грн. А за однушку в традиционном совковом стиле в 10 минутах от центра владелец и вовсе просит 380 грн.

Отметим, что арендодатели в основном указывают, что цена на праздники обсуждается отдельно по телефону. Можно предположить, что надбавка может составить от 30% стоимости аренды в будний день.

Храмы во Львове

Львов славится своими соборами и монастырями необычайной красоты, можно даже устроить тематическую экскурсию исключительно по культовым сооружениям. Уверяем вас, чтобы насладиться их потрясающей архитектурой, выходных точно не хватит.

Распорядок служб в самых известных храмах УГКЦ

Архикафедральный собор святого Юра, пл. Святого Юра, 5

Гарнизонный Храм Святых Апостолов Петра и Павла (бывший Иезуитский костёл), ул. Театральная, 11

Суббота

09:00 Божественная Литургия за упокой

13:00 Божественная Литургия

18:00 Божественная Литургия

18.45 Большая вечерня

Воскресенье

7:30 Божественная Литургия

9:00 Божественная Литургия

11:00 Божественная Литургия за Вооруженные силы Украины и общину верующих Гарнизонного храма святых аппостолов Петра и Павла

13:00 Божественная Литургия для детей и родителей; для тех, кто готовится стать родителями

*15:00 BYZANTINE DIVINE LITURGY IN ENGLISH (по праздникам Литургия служится на украинском)

17:00 Божественная Литургия за христианские семьи

18:00 Божественная Литургия

20:00 Божественная Литургия

Храм Преображения Господа нашего Иисуса Христа, ул. Краковская, 21

Суббота

6:45 3-й час

7:00 Литургия заупокойная

8:00 Утренняя

8:45 6-й час

9:00 Литургия заупокойная

18:00 Всенощное богослужение

Воскресенье

7:00 Божественная литургия

9:00 Божественная литургия

11:00 Божественная литургия

18:00 Божественная литургия

Храм Пресвятой Евхаристии (бывший Доминиканский костёл), пл. Музейная 3

Суббота

7:30 Святая Литургия за упокой

9:00 Праздник Литургия

18:00 Вечернее богослужение

Воскресенье

7:30 Святая Литургия за упокой

9:00 Святая Литургия за здоровье

13:00 Праздник Литургия

18:00 Праздник Литургия

Церковь (приход) Святого Андрея (бывший Бернардинский монастырь), пл. Соборная 3

Воскресенье

7:30 Служба Божья за упокой без панихиды

9:30 Служба Божья пена за жертвователей и прихожан

12:00 Служба Божья пена за Украину для детей и молодежи

17:00 Вечерняя Литургия

17:00 Совместная четка.

18:00 Служба Божья за здоровье и всякое прошение.

Церковь Святых Ольги и Елизаветы, пл. Крапивницкого, 1

Суббота

8:00 Святая Литургия на всякое прошение

9:00 Заупокойная Святая Литургия, панихида

18:00 Вечерня

Воскресенье

8:00 Святая Литургия на всякое прошение

10:00 Праздник Литургия за приход

12:00 Святая Литургия для детей и молодежи

18:00 Святая Литургия на всякое прошение

Исторически город был католическим, отсюда и много монастырей в готическом стиле. Многие из них перестали функционировать как монастыри или сменили конфессию. Так римо-католические приходы стали греко-римскими. Последние во Львове сейчас по количеству превосходят православные.

Храмы ПЦУ во Львове

Православная церковь Украины во Львове не обнародовала график Пасхальных служб, но мы можем предоставить полный список действующих храмов ПЦУ с адресами.

ул. Русская 5, церковь Успения Пресвятой Богородицы

ул. Замарстыновская 9, храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (при университете МВД) (поочередно с УГКЦ)

ул. Грушевского, 2, Свято-Покровский кафедральный собор

ул. Городоцкая 20, храм свящ. Василия Великого (СИЗО)

ул. Б. Хмельницкого 28а, Княжий храм Святого Николая Чудотворца

ул. Б. Хмельницкого 77, храм Святой Параскевы-Пятницы

ул. Кн. Ольги 1а, храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона

ул. Стрыйская 146, церковь Ровноапостольного Владимира Великого

ул. Владимира Великого 24, церковь Покрова Пресвятой Богородицы

ул. Стрыйская 148, храм Святых мучеников Бориса и Глеба

ул. Пулюя, храм Святого Архистратига Михаила

ул. Лысенко 43, храм Святого Иоанна Златоустого

ул. Тракт Глинянский 139б, храм Святого Апостола Андрея Первозванного

ул. Тракт Глинянский, церковь Святого Апостола и Евангелиста Луки

ул. Пекарская 52, церковь Рождества Честного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

ул. Сичинского, 30, храм Святого Пророка Илии

ул. Богдановская,1 (Кривчицкая дорога), церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Лычаковская 82а, церковь Петра и Павла

ул. Лычаковская, 107, Церковь св.

ул. Ковельская 37, церковь Преображения Господня

ул. Харьковская, 46, храм Холмской иконы Божией Матери

ул. Пасечная 91, церковь Рождества Иоанна Крестителя

ул. Пекарская, 59а, Свято-Воскресенский Ново-Афонский монастырь

ул. Бобанича 3, храм Святого Юрия Победоносца

ул. Коциловского 30, часовня Усекновение председателя Иоанна Крестителя (при психоневрологическом диспансере)

ул. Запорожская 1а, церковь Введение во Храм Пресвятой Богородицы

ул. Чукарина 32, храм Святого пророка Илии

пр. Красной Калины 89, храм Святого Равноапостольного князя Владимира

ул. Вернадского 2, церковь Пресвятой Троицы

ул. Навроцкого 23, церковь вмч. Пантелеймона при 8-й городской клинической больнице

ул. Демнянская 4, церковь Покрова Пресвятой Богородицы

ул. Антонича 5, церковь Покрова Пресвятой Богородицы

ул. Шевченко 205, церковь Рождества Пресвятой Богородицы

ул. Роксоланы 43а, храм Преображения Господня

ул. Каховская 32, церковь Святого Архистратига Михаила

ул. Любинская 111, храм Вознесения Господня

ул. Щирецкая 36, храм Покрова Пресвятой Богородицы

ул. Черновицкая 4, храм Великомученика Георгия Победоносца

ул. Сияние 14, церковь Покрова Пресвятой Богородицы

ул. Белогорща 21, храм Рождества Пресвятой Богородицы

ул. Городоцкая (Скнилов, аэродром), часовня Всех Святых Украинского народа

ул. Заозерная, 11, церковь Успения Праведной Анны

ул. Шевченко 66, храм Святого Андрея Первозванного

ул. Щурата 10б, церковь Вознесения Господня

ул. Панча 12, церковь Святого Равноапостольного князя Владимира

ул. Щурата, храм первомученка архидиакона Стефана

ул. Миколайчука, 2а, церковь всех Украинских Святых

пр. Черновола, храм Трех Святителей

ул. Орлика 1, Иконы Пресвятой Богородицы Всецарицы

ул. Шевченко 311, церковь Пресвятой Троицы

ул. Розлога 4, церковь Преподобных Иова и Амфилохия Почаевских

Что касается Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), то Львовская область стала первой в нашей стране, где не стало ни одной зарегистрированной религиозной общины, относящейся к ней. Об этом сообщалось еще в ноябре прошлого года.

Напомним, Пасха в 2025 году порадует украинцев приятной весенней погодой. На большей части страны ожидается солнечное небо и переменная облачность, без существенных осадков. В то же время, на западе ожидаются дожди.