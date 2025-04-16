Конца войне не видно, но ВСУ сократят? Нардеп назвал три причины

Россия не достигла своих целей в Украине, поэтому вряд ли согласится на мир

После отмены военного положения всеобщая мобилизация в Украине не должна продолжаться, потому что государственный бюджет вряд ли выдержит такое напряжение. Однако из-за нежелания РФ заключать мир, вряд ли 2025 год станет годом окончания войны.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев. При этом он назвал три причины, почему армия должна быть сокращена.

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По его словам, он не видит оснований для продления мобилизации после отмены военного положения.

— Более того, я думаю, что многое изменится после подписания мирного соглашения. Прежде всего со стороны наших партнеров, ведь мы во многом зависим от них. Обеспечение столь огромной армии, а еще и подбор туда мобилизованных, обойдется в 60% нашего государственного бюджета. Поэтому я очень сомневаюсь, что мы сможем себе позволить еще и каким-то образом увеличивать армию, — говорит нардеп.

По его мнению, оставлять нынешнее количество военных невозможно.

— Во-первых, людей нужно отпустить, демобилизовать и дать им отдохнуть. Во-вторых, очень сложно найти новых людей. В-третьих, очень сложно найти финансирование в условиях мирного времени, без поддержки партнеров, чтобы финансировать столь огромную армию, — говорит "слуга".

Он добавил, что очень хотел бы, чтобы 2025 год стал годом окончания войны, но не видит готовности РФ к подписанию мира.

— По одной простой причине: они не достигли своих целей, которые ставили перед собой и в 2022 году, и в 2023, и в 2024, которые ставят перед собой сейчас. Я вижу, что они будут продолжаться. Единственное, что может повлиять на решение Кремля приостановить войну — это внутренняя неспособность продолжать войну экономически, финансово. Штаты могут оказывать влияние из-за санкционного давления. Если будет политическая воля у Штатов, то мир возможен, но я не вижу готовности РФ на сегодняшний день к какому-либо мирному соглашению, — подытожил Егор Чернев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" за демобилизацию и снижение призывного возраста.