"Арсенал" в скандальном матче выбил "Реал" из Лиги чемпионов (видео)

Королевский клуб не сумел оформить камбэк

В среду, 16 апреля, "Реал" принимал "Арсенал" в рамках ответного матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой игре Сливочные потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:3.

Встреча, проходившая в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 1:2 в пользу "Арсенала". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм начался с атак "Арсенала". Кроме того, именно Канониры создали самый убойный момент в первой половине встречи — пенальти. Правда, Сака не сумел реализовать "приговор", который, к слову, был назначен за спорный фол Асенсио. "Реал" также заработал 11-метровый удар за спорный фол Райса на Мбаппе, однако VAR обнаружил в этом моменте офсайд, из-за чего решение рефери было отменено.

Во втором тайме команды обменялись голами — за гостей отличился Букайо Сака, а за хозяев гол на счету Винисиуса. К слову, гол Сака также вызывал споры в сети из-за возможного офсайда в начальной стадии атаки "Арсенала". Точку в матче поставил Габриэл Мартинелли, реализовавший выход один в один.

"Реал" – "Арсенал" – 1:2. Первый матч – 0:3.

Голы: Винисиус (67) – Сака (65), Мартинелли (90+3)

На 13-й минуте Сака не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждения: Райя (36), Партей (85) – Алаба (4), Асенсио (11), Рюдигер (85)

"Реал": Куртуа, Лукас Васкес (Эндрик, 61), Асенсио (Модрич, 73), Рюдигер, Алаба (Фран Гарсия, 61), Вальверде, Чуамэни, Беллингем, Родриго (Себальос, 61), Мбаппе (Браим Диас, 71).

"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Кивор, Льюис-Скелли, Партей, Райс, Эдегор, Сака (Троссар, 77), Мерино, Мартинелли.

Полный видеообзор матча "Реал" — "Арсенал" будет доступен здесь позднее…

Таким образом, "Арсенал" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против ПСЖ, который выбил из турнира "Астон Виллу".

В параллельном матче "Интер" и "Бавария" сыграли вничью со счетом 2:2. Этот результат вывел миланский клуб в полуфинал ЛЧ.

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги, "Реал" показал лишь 11-й результат. В итоге испанцам пришлось играть в стыковом раунде против "Манчестер Сити", и Королевский клуб справился с английским барьером. В 1/8 финала ЛЧ "Реал" только в серии пенальти прошел "Атлетико", а "Арсенал" с легкостью выбил ПСВ.