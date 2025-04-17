Новый рекорд: цены на золото максимально выросли на фоне торговой войны Трампа

В последний раз такая ситуация была в 1980 году во время Иранской революции: тогда цены на золото взлетели на рекордные 118%

Цены на золото 16 апреля установили новый рекордный максимум на фоне торговой войны, которую развязал президент США Дональд Трамп. Из-за ослабления доллара США, эскалации торговой напряженности между государствами и скептицизма касательно мирового экономического роста утром золото торговалось по 3282 доллара за унцию, а вечером уже превысило 3300 долларов.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что утром цены на золото в США составили 3299,6 доллара, а в целом этот драгметалл, традиционно считающийся самым надежным инвестиционным активом в периоды экономических и политических пертурбаций, вырос в цене на 26%.

Однако это был не самый высокий показатель: к вечеру 16 апреля золото достигло рекордной отметки в 3317,9 доллара за унцию, поскольку центральные банки государств начали активно закупать золото, а на рынке ожидают существенного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

"Золото меняется в цене, чтобы отразить текущее состояние мировых дел. Если цена нам о чем-то говорит, то это явный тревожный колокольчик", – объяснил изданию независимый аналитик Росс Норман.

В последний раз такая ситуация была в 1980 году во время Иранской революции: тогда цены на золото взлетели на рекордные 118%. Сейчас цены выросли только на 26%, но Норман говорит, что следующая отметка цены составит примерно 3500 долларов за унцию. Другие аналитики ставят еще более высокую планку – не менее 3600 долларов за унцию.

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