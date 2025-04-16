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Не только Patriot. Нардеп назвал две критически зависимые от США сферы обороны

Автор
Игорь Тимофеев
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ЗРК Patriot на боевом дежурстве
ЗРК Patriot на боевом дежурстве. Фото Getty Images

У Украины есть немного вариантов, чтобы закрыть свое небо

Украина испытывает проблемы с защитой от ударов российских баллистических ракет, поскольку большинство предоставленных нам систем ПВО не способны сбивать такие скоростные цели. Однако есть еще одна сфера, проблемы в которой Киеву трудно решить своими силами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев. Он назвал две критические зависимости от Соединенных Штатов.

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По его словам, это — ПВО и ракеты для них и обмен разведданным, поскольку очень сложно сегодня заменить поставщика в этих вопросах.

— По ПВО основной комплекс, который может перехватывать баллистические ракеты РФ, это система Patriot. Если США просто прекращают поставлять нам [ракеты к ПВО], то это одна история, но если они еще и запрещают реэкспорт из других стран, это усложняет нам задачу в разы. Из тех Patriot, которые мы получили, только какая-то часть от США. Все остальные от Нидерландов, Германии и других стран. Они передали нам, но с разрешения США как производителя этого вооружения, — говорит нардеп.

То же касается и ракет к Patriot, продолжает он. Кроме США, их могут производить Германия и Япония.

— Теоретически, они могут нам предоставлять их, но опять же, если не будет прямого запрета от США. Если это произойдет, то у нас остается не очень много вариантов, чтобы закрыть наше небо — франко-итальянская система SAMP/T, но производство этих систем и ракет к ним довольно медленное. Возможно рассмотреть еще и израильские системы ПВО, но Израиль не очень готов на сегодняшний день предоставлять нам какое-то вооружение и даже продавать его, потому что у них есть свои проблемы с соседними странами, — напомнил "слуга".

По разведывательным данным, мы пытаемся диверсифицироваться с нашими европейскими партнерами и, в принципе, определенные выходы из этой ситуации мы нашли, добавил Егор Чернев.

Напомним, "Телеграф" писал, почему Украина не получила обещанные Байденом "Патриоты" в достаточном количестве.

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#Ракеты #Разведка #ЗРК Patriot #Егор Чернев