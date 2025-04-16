Минобороны – за, Генштаб – против. В Раде объяснили за демобилизацию и снижение призывного возраста

У бойцов нет сил оставаться в окопах и должны быть заменены новыми людьми

Министерство обороны Украины пишет письма Верховной Раде, что имеет законопроект о демобилизации, однако не показывает его нардепам. Документ не регистрируют и официально на сайте парламента и в профильном комитете его нет. Так что народным избранникам нечего рассматривать и обсуждать.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев. Он объяснил, что происходит вокруг демобилизации.

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По его словам, Минобороны и Генштаб ВСУ не могут прийти к согласию между собой относительно того, поддерживается ли этот законопроект.

— Министерством обороны законопроект был разработан, а Генеральный штаб его не поддерживает из-за нехватки военнослужащих, которыми можно будет заменить ушедших из войска. Поэтому мы ждем, когда они разберутся между собой. С одной стороны, я понимаю Генеральный штаб, отвечающий в целом за войну, ведение боевых действий, а с другой стороны, я абсолютно понимаю воюющих людей. Они не только устали, а уже не в силах оставаться в окопах и должны быть заменены новыми людьми, — говорит "слуга".

Он добавил, что парламентарии на сегодняшний день не рассматривают вопрос о снижении мобилизационного возраста.

— Была инициатива от Кабинета министров по привлечению людей в возрасте 18-24 лет подписать контракт. Эта инициатива вызвала определенный резонанс внутри войска: почему молодым платят такие большие деньги, а нам, которые пошли добровольцами, эти деньги не платят. Я — не Министерство обороны, разрабатывавшее эту инициативу, но я так понимаю, что они исходили из двух альтернатив: либо снижение мобилизационного возраста, либо предоставить стимулы людям в промежутке 18-24 лет, чтобы они самостоятельно пришли. Поэтому пока решения об уменьшении мобилизационного возраста нет, не обсуждается, — подытожил Егор Чернев..

Напомним, полковник ВСУ, нардеп из группы "За будущее" Сергей Рудык объяснил "Телеграфу", почему идея контракта 18-24 возмутила военных.