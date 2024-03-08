Досі "живете в СРСР"? На це можуть вказувати 10 елементів інтер'єру

Цього вже давно пора позбутися

Радянські часи характеризуються не тільки своєю пропагандою та ідеологією, а ще й прагненням бути рівними та схожими у всьому. Це добре прослідковувалось у квартирах та будинках.

Союз розвалився понад 30 років тому, але у деяких домівках ще й досі можуть бути елементи інтер’єру сталінських часів. "Телеграф" підготував для вас декілька ознак того, що ви й досі живете в СРСР.

Подушки з пір’я

Найпоширенішим радянським атрибутом декору були пір’яні подушки, які дбайливо накривали власноруч зв’язаними чи мереживними хустинками. Більшість людей пам'ятають купу подушок у бабусі чи у мами на ліжку, на які навіть дихати не можна було.

Олімпійський ведмедик з кільцями

У 1980 році у Москві проходила Олімпіада, яка стала великим здобутком тих часів. Саме тому олімпійський ведмедик став атрибутом на довгі часи. Його зображення було на посуді, рушниках, килимах тощо.

Дивандеки

Цими спеціальними цупкими покривалами накривали дивани, крісла та інколи ліжка. Вони були доволі важкі і за візерунками нагадували килими.

Великі серванти

Саме у цих шафах господині зберігати купу сервізів, тарілочок та інших елементів декору. Ці серванти мали багато дверцят, віконець та люстерок.

Дивні сервізи

Сюди відносять і сервізи з рибками, і з півниками і т.п. Ними майже ніколи не користувалися, вони стояли у шафі і повільно припадали пилом.

Килими на стінах

Майже кожна людина пам’ятає килим на стіні вдома, на якому було зображено пейзажі, різні візерунки чи тварин.

Мереживні серветки

Їх в’язали господині власноруч, і покривали ними усе навколо — телевізори, столи, техніку та спинку стільців. Такий хенд-мейд був ознакою майстерності та рівня господарювання.

Розкладні столи

Вони були популярні у радянські часи, коли сімейні застілля відбувалися вдома. Стіл-книжка був майже у кожному домі, його зазвичай застеляли скатертиною, але з клейонки. У часи СРСР все мало бути практичним, тому маркі матеріали не шанувались.

Швейна машинка

Радянські жінки часто шили одяг власноруч, тому такий девайс був майже в кожному будинку. Зазвичай, машинка займала багато місця і під час роботи була доволі гучна.

Штучні квіти

Їх часто дарували жінкам, адже вони не псувалися і довго могли стояти. Але ці пластикові квітки тільки збирали пил.

Раніше "Телеграф" писав чому в СРСР жінки мали старший вигляд.