Церковный праздник 17 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы целый год не унывать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Верующие в этот день посещают храмы
Сегодня, 17 апреля, православные христиане и греко-католики чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского. Кроме этого, сейчас идет Страстная неделя, и в этот день отмечается Чистый четверг.
Симеон был епископом Селевкии-Ктезифона – столицы Персии. Когда христиане подвергались преследованиям, его обвиняли в связях с Грецией и действиях против царя. Симеона привели в кандалах на суд и на вопросы царя, почему он не воздает должной почести, епископ ответил, что не собирается ему кланяться.
За это Симеона и его спутников казнили. Однако подвиг епископа стал символом верности вере.
Традиции и приметы 17 апреля:
Верующие в этот день посещают храмы и молятся за укрепление веры. В этот день лучше избегать ссор и негативных эмоций – лучше посвятить день молитве.
- днем ясно — ждите сухого лета, а если пасмурно — дождливого;
- грачи в пыли купаются – будет теплая и ясная погода;
- зацвел одуванчик — лето будет влажным;
- летают пчелы – ждите хорошего урожая.
Что нельзя делать 17 апреля:
- работать после обеда — лучше завершить все дела с утра;
- начинать новые дела – они не принесут успех;
- одалживать деньги — появятся финансовые проблемы;
- тяжелый физический труд, не связанный с подготовкой к празднику — круглый год будете скучать.
Именины 17 апреля
В этот день именины празднуют Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно положить в пасхальную корзину. Он несет глубокую символику и напоминает о победе жизни над смертью.