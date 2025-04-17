Церковный праздник 17 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы целый год не унывать

Верующие в этот день посещают храмы

Сегодня, 17 апреля, православные христиане и греко-католики чтят память священномученика Симеона, епископа Персидского. Кроме этого, сейчас идет Страстная неделя, и в этот день отмечается Чистый четверг.

Симеон был епископом Селевкии-Ктезифона – столицы Персии. Когда христиане подвергались преследованиям, его обвиняли в связях с Грецией и действиях против царя. Симеона привели в кандалах на суд и на вопросы царя, почему он не воздает должной почести, епископ ответил, что не собирается ему кланяться.

За это Симеона и его спутников казнили. Однако подвиг епископа стал символом верности вере.

Традиции и приметы 17 апреля:

Верующие в этот день посещают храмы и молятся за укрепление веры. В этот день лучше избегать ссор и негативных эмоций – лучше посвятить день молитве.

днем ясно — ждите сухого лета, а если пасмурно — дождливого;

грачи в пыли купаются – будет теплая и ясная погода;

зацвел одуванчик — лето будет влажным;

летают пчелы – ждите хорошего урожая.

Фото: freepik

Что нельзя делать 17 апреля:

работать после обеда — лучше завершить все дела с утра;

начинать новые дела – они не принесут успех;

одалживать деньги — появятся финансовые проблемы;

тяжелый физический труд, не связанный с подготовкой к празднику — круглый год будете скучать.

Именины 17 апреля

В этот день именины празднуют Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно положить в пасхальную корзину. Он несет глубокую символику и напоминает о победе жизни над смертью.

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