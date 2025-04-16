В оккупированных городах создали новые военные администрации: зачем это нужно

Многие не понимают смысл существования этих администраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №240/2025 о создании Мариупольской городской военной администрации. Это решение принято почти через три года после того, как город оказался под контролем России.

Как сообщается на сайте Офиса президента, всего в Донецкой области создано десять новых военных администраций. В Мариупольском районе появились администрации в Кальчицкой, Мангусской, Мариупольской, Никольской и Сартанской общинах. В Волновахском районе — в Старомлиновской, Хлебодаровской, Волновахской, Мирненской и Ольгинской. Все упомянутые населенные пункты остаются под оккупацией с 2022 года.

Создание военных администраций в оккупированных населенных пунктах, несмотря на временное отсутствие контроля, необходимо для обеспечения непрерывного государственного присутствия. Как объяснял депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в комментарии Radio NV, такие администрации формируются для решения организационных, социальных и финансовых вопросов. В частности, речь идет о назначении бюджетных выплат, социальной помощи, зарплат для педагогов и медиков — даже если эти общины находятся в состоянии "простой".

По словам Хланя, до назначения военных администраций функционирование местных органов власти в освобожденных или оккупированных общинах было затруднено — в частности, из-за потери бухгалтерских документов или сотрудничества отдельных чиновников с оккупационными властями. Новые назначения позволяют восстановить контроль над финансовыми инструментами общин, имеющих значение для системной поддержки людей на подконтрольной территории.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что активизация боевых действий на фронте и периодические обстрелы пограничных регионов Украины со стороны России снова актуализируют вопросы эвакуации гражданского населения. Некоторые граждане решают оставить опасную территорию заранее, не дожидаясь критического обострения, однако другие — в частности семьи с детьми — часто остаются до последнего.