В Британии объяснили, кто победит в торговой войне США с Китаем

Пекин не хочет накалять ситуацию еще больше

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины против товаров из Китая, Европы и соседних Канады и Мексики приведут лишь к росту цен и углублению имущественного неравенства в США.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт британского Королевского института международных отношений, больше известного как Chatham House Тимоти Эш. Он объяснил, кто в этой ситуации окажется победителем, а кто побежденным.

Больше читайте в публикации: "Трамп плохой переговорщик, а соглашение об ископаемых абсурдно, — экономист Тимоти Эш о пошлинах США, войне с Путиным и будущем ЕС".

— Думаю, установленная универсальная пошлина в 10% для всех стран останется в силе. Но очевидно, что главная цель во всем этом – Китай. Пекин повысил тарифы на товары из США до 125%. Соответствующие тарифы Штатов уже на уровне 145%, – говорит эксперт-международник.

Он отметил, что китайцы предложили возможность отступления и намекнули, что тарифы настолько высоки, что уже нет смысла реагировать на "глупую политику Трампа".

— То есть дали понять, что, вероятно, больше не будут эскалировать ситуацию, ведь когда тарифы на уровне 125% — американский экспорт в Китай и так становится неконкурентоспособным. Так что посмотрим, что сделает Трамп сейчас, — продолжает Тимоти Эш.

Захочет ли он снова повысить ставки? Примет ли этот путь отступления от Китая? Возможно, примет и представит это как победу. Но в итоге у нас есть гигантские тарифы с обеих сторон. Так можно ли это назвать переговорами? Я не уверен. Многие в США считают Китай врагом, так что это не переговоры по принципу "win-win", — уверен британский эксперт.

По его мнению, для многих в американской администрации это игра с нулевой суммой, где они хотят нанести Китаю ущерб — экономически, потому что считают это противостоянием между США и Поднебесной за гегемонию в мире.

— Что бы ни произошло, я думаю, что конечный результат — это снижение глобального экономического роста, рост инфляции, больше бедности, снижение уровня жизни, больше неравенства. Это не поможет ни мировой экономике, ни людям. И это выглядит как очень печальная последовательность событий, — подытожил Тимоти Эш.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что искусственный интеллект оценил последствия тарифной войны США с Китаем.