"Реал" - "Арсенал": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Королевский клуб попытается оформить грандиозный камбек

В среду, 16 апреля, в Лиге чемпионов состоятся заключительные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В частности мадридский "Реал" после поражения в Британии (0:3) примет лондонский "Арсенал".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча, который состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Реал" — "Арсенал" (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Арсенал" — "Реал"

В прямом эфире в Украине поединок "Реал" — "Арсенал" будет доступен для просмотра на медиа-платформе Megogo. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Прогноз букмекеров на матч "Арсенал" — "Реал"

По мнению букмекеров, лондонский "Арсенал" пройдет дальше. На выход Канониров в полуфинал ЛЧ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,13. В то же время подобный успех Сливочных оценивается коэффициентом 5,70. Добавим, что букмекеры считают "Реал" большим фаворитом в ответной встрече — коэффициент 1,71 против 4,55 за "Арсенал".

История встреч

Команды провели всего 5 игр между собой — 3 победы у Канониров, 2 — у Сливочных. 8 апреля Пушкари нанесли Сливочным крупное поражение со счетом 3:0.

Полный видеообзор матча "Арсенал" — "Реал"

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги, "Реал" показал лишь 11-й результат. В итоге испанцам пришлось играть в стыковом раунде против "Манчестер Сити", и Королевский клуб справился с английским барьером. В 1/8 финала ЛЧ "Реал" только в серии пенальти прошел "Атлетико", а "Арсенал" с легкостью выбил ПСВ.