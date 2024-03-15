Роскошь для бедных: что было не так с микроволновками в СССР

Во времена "советщины" было отсутствие соответствующей инфраструктуры и инженерной подготовки для массового использования таких устройств

Различные бытовые приборы в современном мире стали незаменимыми и важными ассистентами на кухне. Но такое дело, как микроволновка была в СССР роскошью. В то время не было прямого запрета на прибор, но их распространение и использование были ограничены по нескольким понятным причинам.

"Телеграф" разобрался, почему в СССР запретили микроволновки и действительно ли это было. Обычно такую технику имели высокопоставленные партийные и государственные чиновники.

В Советском Союзе микроволновки были дорогими и редкими техническими устройствами в семьях. Ведь производство этих приборов было ограничено ресурсами и низкой промышленной мощностью страны. Потому техника была доступна не всем. В запрете не было никакой потребности – обычные люди просто не могли себе позволить купить такую технику.

Однако есть еще и другой фактор. Во времена СССР было отсутствие соответствующей инфраструктуры и инженерной подготовки для массового использования таких устройств. Люди тогда не имели развитой розничной сети, где можно было бы приобрести микроволновку, и инфраструктура была сконцентрирована на производстве и продаже другой бытовой техники.

А в начале внедрения микроволновок в мире были некоторые опасения по поводу безопасности использования этой технологии. Возможность влияния микроволн на пищу и их влияние на здоровье вызывали вопросы.

Вы спросите, сколько же стоила советская микроволновка? Ее стоимость в те времена была до 400 рублей, весила она 40 кг, объем 32 литра.

Единственная реально красивая советская микроволновка, "Электроника СП-27", 1989 год. Всего советских микроволновок производились на разных заводах 23 модели.

Как выглядела советская микроволновка

С развитием технологий эти приборы стали более доступными и широко распространены в странах после распада СССР. Сегодня микроволновки являются обычными бытовыми приборами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в СССР телевизоры накрывали салфеткой или тканью. Оказывается салфетка использовалась для защиты трубок кинескопа (электронно-лучевого прибора телевизора, превращающего электрические сигналы в световые). Они были очень чувствительны к солнечному свету. Если же не берегли их, то качество и без того ничтожной картинки становилось еще хуже.