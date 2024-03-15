Прямого запрета не было: почему в СССР гражданам не продавали микроавтобусы и грузовики

Многие абсурдные вещи тогда прикрывали заботой о народе

Покупка транспорта в Советском Союзе была делом непростым, ведь машины выпускали в небольших количествах, а их стоимость была недоступной для многих граждан. И если на легковые автомобили "Москвич" и "Волга" можно было накопить, то купить микроавтобусы и грузовики в СССР было невозможно.

Партия не запрещала на законодательном уровне продавать транспорт для перевозки грузов обычным гражданам, но и свободно не продавала его. Грузовые машины и микроавтобусы сразу передавались предприятиям, а причина недоступности для обычного народа была весьма интересной, информирует Oboz.

Машины в Советском Союзе

Приобретение легкового автомобиля для семьи было чудом. Стоили машины дорого, продавали их в ограниченных количествах. Нередко для этого нужно было дождаться своей очереди, которая могла растянуться на года.

Отношение к автомобилям тогда и сейчас существенно отличается. Да, тогда "ласточка" была признаком роскоши, и сейчас многие люксовые автомобили считаются показателем статуса. Но сегодня машина скорее необходимость.

В те времена авто предназначались скорее для отдыха и хобби. Машины использовали для поездок в магазин или на отдых с семьей, на дачу. А сколько времени тратили на ее ремонт? В наши дни люди столько часов могут потратить только на любимое дело.

Почему в СССР нельзя было купить микроавтобусы и грузовики

Конституция Советского Союза гарантировала право работникам на отдых. Дополнительный труд или подобие бизнеса тогда не приветствовались.

По этой причине нельзя было купить микроавтобусы и грузовики. Такой транспорт не нужен гражданам, которые не занимаются услугами доставки и пассажирских перевозок. Поэтому они просто не поступали в продажу. При этом прямого запрета на реализацию грузового транспорта в законах не было.

А если нужно что-то перевезти громоздкое? Советские граждане выкручивались как могли. Чего только не перевозили в обычных легковых "Москвичах" и авто других марок:

картофель и другие овощи с дачи;

технику, даже холодильники;

мебель для дачи или дома.

Но по слухам, некоторые все же могли рассчитывать на покупку микроавтобуса. Если семья, у которой было много детей, оббивала пороги, и имела достаточно финансов для приобретения транспорта, то заявку могли одобрить. Конечно, рассматривались такие запросы на высшем уровне, ведь грузовики и микроавтобусы всегда распределялись по предприятиям по решению министерств.

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