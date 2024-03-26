Что нельзя было делать семьям в СССР: пять популярных табу

Семья в СССР должна была жить скромно

Жизнь в Советском союзе порой поражает современных граждан. К примеру, никто больше не хранит колготки в морозилке и не стоит в бесконечных очередях за колбасой или мясом. Кроме того, у женщин равные права с мужчинами и всем доступен выбор образования.

Блогер Максим Мирович рассказал о пяти вещах, которые не были приняты в советской семье. Исходя из этих запретов, жизнь гражданина СССР была определена едва ли не с пеленок.

Женщина не могла быть главной в семье

Хотя в СССР и пропагандировали "равноправие полов", жене не было позволено быть главой семьи в полном смысле этого слова. Если женщина брала на себя главную роль, то семья считалась "какой-то не такой", а мужчину и вовсе переставали уважать, и считали "бесхребетной тряпкой и подкаблучником".

Но, из-за того, что среди советских мужчин был распространен алкоголизм, женщине нередко приходилось выполнять домашние обязанности, а параллельно с этим работать и воспитывать детей. При этом в Европе в те же годы (где женщины имели реальное равноправие) ситуация, когда женщина является главой семьи, считалась совершенно нормальной и общество терпимо относилось к такому.

Нанимать прислугу было запрещено

Нанять уборщицу или кухарку не могла себе позволить даже более-менее обеспеченная семья в СССР. Это считалось "эксплуатацией", хотя и за весьма неплохие деньги. Причем никто не мог толком объяснить, чем эта работа отличается от работы на заводе. В общем — советским семьям приходилось делать всю работу по дому самостоятельно.

В Европе и США в это де время давно существовал нормальный рынок домработниц. За умеренную плату они были согласны приготовить пищу, прибраться в доме и присмотреть за детьми. Благодаря этому члены семьи на Западе могли больше времени посвящать себе.

Секса в СССР не было

Тема интимной близости между советским мужчиной и советской женщиной была жестко табуирована. Все же помнят выражение "в СССР секса не было". Как таковой он был, но речи о женской сексуальности или других интимных вопросах, которые сейчас открыто обсуждают в обществе, не шло. В лучшем случае считалось, что женщина должна была "просто удовлетворять мужчину".

В советских фильмах не было ни намека на хоть какую-то эротичность, не было даже невинных кадров, как женщина, например садиться к мужчине на колени и обнимает его.

"В советском кинематографе "отношения" обозначались так — сперва парень с девушкой ходят с прямыми спинами между березок, держась за ручки и разговаривая о будущем Коммунизме, а потом сразу же выходят из роддома, вынося в пелёнках бодрого и румяного четырёхмесячного малыша", — пишет блогер.

На Западе же ситуация была кардинально иной, и это стало особенно заметно, когда упал "Железный занавес" — в бывший СССР хлынула эротическая литература, фильмы и прочее подобное, что было одновременно и интересно, и незнакомо для бывших советских граждан.

Образование детям никто не выбирал

Частных детсадов, школ или вузов в СССР не существовало. Все обязаны были ходить в обычную советскую школу, где пропаганда была неотъемлемой частью обучения.

"Можно сказать, что советское государство в каком-то смысле отнимало детей у родителей, не давая им права выбрать своим детям будущее", — отмечает Максим Мирович.

В то же время на Западе уже во всю развивались частные школы и колледжи, которые конкурировали за детей и предлагали всякие интересные программы. Более зажиточные семьи могли себе позволить обучать детей дома, нанимая педагогов.

Люди не могли самореализоваться

Фанаты СССР часто говорят о том, как хорошо жилось в те времена и какая качественная литература и фильмы тогда издавались. Однако применять на практике полученные знания советские граждане не могли.

"В СССР человек ровным счетом ничего не мог поделать с этими знаниями — они никак не улучшали его жизнь, не делали его богаче, не приносили счастья его близким. Он мог разве что бесцельно собирать-разбирать радиоприёмники да находить всё новое применение для удивительной синей изоленты", — пишет блогер.

Более того, в СССР даже представить было трудно жизнь, в которой после 50 лет человек может позволить себе путешествовать и жить на проценты от заработанного капитала.

"Ни о какой самореализации в СССР не было и речи — большинство работало на скучных и неинтересных работах, а вторую половину жизни "доживало" на мизерную пенсию", — резюмировал Максим Мирович.

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