Картина вошла в число самых дорогих лотов аукциона

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В четверг, 19 ноября, на торгах аукционного дома Goldens в Киеве продали картину "Взгляд из далёкого прошлого" уроженца Тернопольщины Ивана Марчука. Художник создал ее в 1994 году. Со всеми сборами покупатель заплатил за работу $118 тысяч.

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О продаже сообщает "Телеграф". Картина стала одним из самых дорогих лотов торгов.

Марчук построил композицию "Взгляда из древности" вокруг глиняной посуды Источник: gs-art.com

Из чего сложилась окончательная цена

Перед торгами картину оценили в $80–100 тысяч. В каталоге Goldens указали, что лот продали за $100 тысяч – по верхней границе предварительной оценки.

К этой сумме начислили $15 тысяч налогов и сборов (15%) и $3 тысячи авторского сбора (3%). Вместе они увеличили цену на $18 тысяч.

Итоговая цена учитывает налоги, сборы и авторский сбор

Что изобразил Марчук

В центре натюрморта – большой глиняный сосуд. Вокруг него Марчук расставил кувшины поменьше и другие керамические изделия. Они напоминают старинную посуду, а их поверхности покрыты затейливыми орнаментами.

Марчук написал картину акрилом на холсте размером 61 × 76 см. В нижнем правом углу художник поставил подпись и дату. Работу опубликовали в пятом томе художественного альбома-каталога "Голос моей души", который вышел в Киеве в 2024 году.

"Взгляд из далёкого прошлого" выставили на онлайн-торги под номером 40 Источник: Открытые источники

Иван Марчук – украинский живописец. Он окончил Львовское училище прикладного искусства имени Ивана Труша и Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства имени Романа Сельского. Народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко; его работы хранятся в музеях пяти континентов.

Работы Марчука хранятся в музеях пяти континентов Источник: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", другую картину Ивана Марчука – "Две параллели" – продали за 85 тысяч долларов в декабре 2025 года, а вырученные средства направили на поддержку ВСУ.