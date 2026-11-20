ДТЭК объяснил изменения в сотрудничестве с банком реструктуризацией долга

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В 2019 году Deutsche Bank закрыл ряд счетов компаний ДТЭК и SCM Рината Ахметова в нескольких странах. Банк оставил счета для обслуживания действующих кредитов и облигаций.

"Следствие.Инфо" выяснило это в ходе расследования Inside Deutsche Bank на основе утечки 15 млн банковских документов. Среди причин решения банк назвал риски финансовых преступлений и неопределенность относительно происхождения первоначального состояния Ахметова.

В ответ на запрос журналистов Deutsche Bank заявил, что не комментирует отношения с потенциальными, бывшими или действующими клиентами.

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Какие операции проверял банк

В 2018 году нидерландское подразделение банка сообщило Центральному банку Нидерландов о подозрительных внутригрупповых операциях компаний ДТЭК и SCM. Банк также проверял переводы от дочерних компаний ДТЭК частным лицам и платеж на 11,5 млн долларов от кипрской Winburg Investments Ltd. в пользу DTEK Oil&Gas BV в 2015 году.

Среди других операций, вызвавших беспокойство финмониторинга, – платежи в пользу бывшего сотрудника Vanco. В 2016-2018 году компания, связанная с ДТЭК, сделала десятки переводов руководителю юридического отдела Vanco Prykerchenska Ltd.

"Банку показалось нетипичным, что руководитель юридического отдела получал отдельные платежи за юридические услуги. По этим операциям также было подано сообщение о подозрительных операциях (SAR)", – говорится в материале расследования.

Позиция ДТЭК и конфиденциальный отчет Deutsche Bank

В письме в ответ на запрос "Следствие.Инфо" от 27 октября 2026 года ДТЭК отрицал связь изменений в отношениях с банком с происхождением состояния Ахметова или риском нарушения санкций. Группа заявила, что Deutsche Bank продолжает кредитовать предприятия SCM.

"Следствие.Инфо" направило ДТЭК запрос о сотрудничестве с Deutsche Bank

ДТЭК заявил, что Deutsche Bank продолжает кредитовать предприятия SCM

"ДТЭК не получал от компетентных органов Нидерландов никаких официальных запросов или уведомлений относительно обстоятельств или предположений, изложенных в запросе редакции", – заявила группа в письме.

В письме ДТЭК изложила свою позицию относительно переводов и банковского мониторинга

ДТЭК попросила полностью опубликовать ответ на запрос журналистов

В то же время расследователи цитируют внутренний конфиденциальный отчет для сотрудников Deutsche Bank, занимающихся противодействием финансовым преступлениям, за 2021 год: "В 2019 году подразделение по противодействию финансовым преступлениям приняло решение прекратить отношения с группой ДТЭК/СКМ и распространило его на всю группу СКМ, включая все связанные структуры, принадлежащие олигарху Ринату Ахметову, из-за неопределенности относительно источников его первоначального состояния и текущего уровня риска, связанного с финансовыми преступлениями, который Deutsche Bank готов принять".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ринат Ахметов вместе с соучредителем "АТБ" Геннадием Буткевичем и Виктором Пинчуком вместе посетили матч "Шахтера" в Лондоне.