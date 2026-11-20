Deutsche Bank закрыл часть счетов компаний Ахметова: что выяснили расследователи
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ДТЭК объяснил изменения в сотрудничестве с банком реструктуризацией долга
В 2019 году Deutsche Bank закрыл ряд счетов компаний ДТЭК и SCM Рината Ахметова в нескольких странах. Банк оставил счета для обслуживания действующих кредитов и облигаций.
"Следствие.Инфо" выяснило это в ходе расследования Inside Deutsche Bank на основе утечки 15 млн банковских документов. Среди причин решения банк назвал риски финансовых преступлений и неопределенность относительно происхождения первоначального состояния Ахметова.
В ответ на запрос журналистов Deutsche Bank заявил, что не комментирует отношения с потенциальными, бывшими или действующими клиентами.
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Какие операции проверял банк
В 2018 году нидерландское подразделение банка сообщило Центральному банку Нидерландов о подозрительных внутригрупповых операциях компаний ДТЭК и SCM. Банк также проверял переводы от дочерних компаний ДТЭК частным лицам и платеж на 11,5 млн долларов от кипрской Winburg Investments Ltd. в пользу DTEK Oil&Gas BV в 2015 году.
Среди других операций, вызвавших беспокойство финмониторинга, – платежи в пользу бывшего сотрудника Vanco. В 2016-2018 году компания, связанная с ДТЭК, сделала десятки переводов руководителю юридического отдела Vanco Prykerchenska Ltd.
"Банку показалось нетипичным, что руководитель юридического отдела получал отдельные платежи за юридические услуги. По этим операциям также было подано сообщение о подозрительных операциях (SAR)", – говорится в материале расследования.
Позиция ДТЭК и конфиденциальный отчет Deutsche Bank
В письме в ответ на запрос "Следствие.Инфо" от 27 октября 2026 года ДТЭК отрицал связь изменений в отношениях с банком с происхождением состояния Ахметова или риском нарушения санкций. Группа заявила, что Deutsche Bank продолжает кредитовать предприятия SCM.
"ДТЭК не получал от компетентных органов Нидерландов никаких официальных запросов или уведомлений относительно обстоятельств или предположений, изложенных в запросе редакции", – заявила группа в письме.
В то же время расследователи цитируют внутренний конфиденциальный отчет для сотрудников Deutsche Bank, занимающихся противодействием финансовым преступлениям, за 2021 год: "В 2019 году подразделение по противодействию финансовым преступлениям приняло решение прекратить отношения с группой ДТЭК/СКМ и распространило его на всю группу СКМ, включая все связанные структуры, принадлежащие олигарху Ринату Ахметову, из-за неопределенности относительно источников его первоначального состояния и текущего уровня риска, связанного с финансовыми преступлениями, который Deutsche Bank готов принять".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ринат Ахметов вместе с соучредителем "АТБ" Геннадием Буткевичем и Виктором Пинчуком вместе посетили матч "Шахтера" в Лондоне.