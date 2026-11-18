Для дополнительной экономии покупателям понадобится код из приложения сети

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В пятницу, 20 ноября, в магазинах "АТБ" покупатели смогут приобрести отдельные товары со скидками до 50% в рамках акции "Каждая пятница скидочная". Для пользователей мобильного приложения сети предусмотрены дополнительные выгодные предложения.

О деталях акции сообщает "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу корпорации "АТБ-Маркет". Перечень товаров со скидками будет обновляться еженедельно, а воспользоваться предложениями в ноябре можно будет 6, 13, 20 и 27 числа.

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Код из приложения принимают на обычной кассе и на кассе самообслуживания

Какие продукты входят в подборку на 20 ноября

В пятничную подборку вошли молочные продукты, сладости, чай и пиво. На добавленном изображении каталога масло "Белоцерковское" "Экстра" жирностью 82,0%, 180 г, стоит 116,90 грн, а сметана "Злагода" жирностью 15%, 280 г, – 48,90 грн. Мягкие сыры "Золотой резерв" по 180 г – сулугуни, моцарелла и CHEDD со вкусом сыра "Чеддер", все жирностью 45%, – представлены по цене 99,90 грн каждый.

Молочный шоколад Milka, 90 г, с альпийским молоком или с кремовой и клубничной начинкой в каталоге стоит 89,90 грн. Черный чай "Своя Лінія" – обычный байховый мелкий или цейлонский мелкий с ароматом бергамота – в упаковках по 25 пакетиков по 2 г предлагают за 39,90 грн. Среди напитков также есть пиво "Оболонь Бровар М’який", 1,75 л, за 87,90 грн и набор Hike Blanche из четырех банок по 0,5 л за 165,90 грн.

В пятничной подборке "АТБ" есть молочные продукты, шоколад, чай и пиво

Ранее "Телеграф" сравнивал стоимость большой и маленькой бутылок масла в "АТБ" и выяснял, какой вариант выгоднее для покупателей.