"Не ной, ты же мужчина": какие гендерные стереотипы пришли к нам из СССР

Детей жестоко воспитывали по этим "канонам"

Советский Союз запомнился в истории не только страшными дефицитами, трагедиями, тиранией, но и порождением достаточно сильных гендерных стереотипов. Значительная часть из них дошла до наших дней и служит своеобразными постулатами в воспитании детей до сих пор.

Однако на самом же деле они диктуют лишь строгие требования к детям, основанные на подавлении эмоций и подражании вымышленному образу. Примеры таких стереотипов собрал "Телеграф".

Возникали они, ведь родители стремились воспитать ребенка, который отвечал бы общественным ожиданиям. А общество должно было быть наполнено "идеальными" мужчинами и женщинами, поэтому даже определенные черты характера стали считать "мужскими" или "женскими".

Девушка и женщина должны были быть спокойными, послушными и веселой. Также, конечно, она должна была быть хорошей хозяйкой и воспитывать детей. Поэтому девочек с малых лет учили, как поддерживать быт в надлежащем состоянии. Работа у женщины должна была быть не тяжелой физически, чтобы хватало сил для дома.

Мальчик и мужчина должен был быть сильным, мужественным, смелым и надежным. Его задача была "двигать" страну вперед собственным трудом — будь то физическая работа на заводах и шахтах, будь то наука, изобретательство и т.д.

Но чаще всего диктовали именно стереотипы, связанные с эмоциями и поведением. К примеру, навязывали их следующими изречениями:

не плачь как девочка;

ты что, маленький;

не ной, ты же мужчина, разве нет;

не позорь меня;

будь опрятной, ты же девочка;

сильный, как настоящий мужчина.

Более того, дело заходило дальше, когда за проявление эмоций ребенка наказывали — то ли физически, то ли психологически. В результате росли люди, которые отвечали распределенным заранее ролям: мужчины — работали и развивали карьеру, женщины — работали и заботились о быте.

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