Смертельно опасны? Химик рассказал о важном нюансе отравленных "шахедов"

Россияне модернизировали дроны

Россияне во время атак дронами "Shahed" используют ядовитые капсулы с опасным веществом. Однако оно не может вызвать моментальную смерть или сильное отравление.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Григорий Дмитриев, кандидат химических наук. Использование Россией отравляющих элементов подтвердил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Известно, что некоторые дроны обладают концентрированным боевым ядовитым веществом "CS" (иритант). Это слезоточивый газ, вызывающий острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей.

"Он относится скорее к полицейским патрульным веществам, чем к боевым. Это не паралитический газ, и не удушающее вещество. Самое главное не приближаться к месту, где падают дроны и быть на расстоянии", — говорит химик.

Дмитриев объясняет, что этот газ работает тогда, когда взрывается капсула. Поэтому если она не детонировала, он не распылится в воздухе. Однако опасность от обломков дронов все равно возросла.

"Два-три метра, я думаю, ну пять-шесть максимум — зона поражения. Фактически, это не что-то такое опасное, что поражало бы большие территории и было массовым. Тем более вредность временная", — объясняет специалист.

Он отмечает, что, хотя слезоточивый газ не может вызвать гибель, но в случае поражения нужно обязательно обращаться к врачу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине впервые публично показали дрон, который сбивает российские "шахеды".