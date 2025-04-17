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Поздравления с Чистым четвергом 2025: открытки и картинки, чтобы отправить близким к празднику

Автор
Галина Струс
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Автор
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Сегодня отмечается Чистый четверг Новость обновлена 17 апреля 2025, 09:42
Сегодня отмечается Чистый четверг. Фото Коллаж "Телеграфа"

В этот день, 17 апреля, отмечается Чистый четверг, поздравьте родных с праздником

В 2025 году большой предпасхальный праздник Чистый четверг выпадает на 17 апреля, а Пасха отмечается в воскресенье, 20 апреля. В этот день хозяйки по традиции готовят пасхи и пасхальные яйца, а также ходят на праздничные богослужения в храмы.

Считается, что в этот день состоялась Тайная вечеря, на которой собрались Спаситель и его апостолы. Тогда Иисус Христос совершил омовение ног своих учеников, показав тем самым пример братской любви и смирения.

Этот праздник наступает раз в году за три дня до Пасхи, которая в 2025 году выпадает на 20 апреля. К воскресенью в храмах все церковные службы посвящены воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. А уже в воскресенье верующие идут святить пасхальные корзины в церкви и приветствовать друг друга словами: "Христос Воскрес! Воистину воскрес!".

Поздравьте родственников, друзей, коллег или соседей с праздником Чистого четверга. "Телеграф" подготовил для вас самые красивые поздравления с праздником в открытках и картинках.

Чистый четверг 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления
Чистый четверг 2025, праздник, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" публиковал еще одну подборку поздравлений с Чистым четвергом. Короткие приветствия своими словами, которые можно отправить в Viber, Facebook и Telegram.

Теги:
#Привітання #Листівки #Свята #Чистий четвер