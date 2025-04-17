Поздравления с Чистым четвергом 2025: открытки и картинки, чтобы отправить близким к празднику

В этот день, 17 апреля, отмечается Чистый четверг, поздравьте родных с праздником

В 2025 году большой предпасхальный праздник Чистый четверг выпадает на 17 апреля, а Пасха отмечается в воскресенье, 20 апреля. В этот день хозяйки по традиции готовят пасхи и пасхальные яйца, а также ходят на праздничные богослужения в храмы.

Считается, что в этот день состоялась Тайная вечеря, на которой собрались Спаситель и его апостолы. Тогда Иисус Христос совершил омовение ног своих учеников, показав тем самым пример братской любви и смирения.

Этот праздник наступает раз в году за три дня до Пасхи, которая в 2025 году выпадает на 20 апреля. К воскресенью в храмах все церковные службы посвящены воспоминаниям о земных страданиях Спасителя. А уже в воскресенье верующие идут святить пасхальные корзины в церкви и приветствовать друг друга словами: "Христос Воскрес! Воистину воскрес!".

Поздравьте родственников, друзей, коллег или соседей с праздником Чистого четверга. "Телеграф" подготовил для вас самые красивые поздравления с праздником в открытках и картинках.

Ранее "Телеграф" публиковал еще одну подборку поздравлений с Чистым четвергом. Короткие приветствия своими словами, которые можно отправить в Viber, Facebook и Telegram.