Кладите в корзинку и зонтик. На Пасху нескольким областям не повезет с погодой

Температура воздуха достигнет высоких отметок

Погода в Украине на Пасху будет теплой, местами воздух прогреется до +23 градусов. Однако в четырех областях возможны осадки.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, кратковременные дожди в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, пройдут во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории страны без осадков, переменная облачность.

Ночью, по прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут +7 +11 градусов, прохладнее всего будет на Сумщине. Днем воздух прогреется до 19-23 градусов с отметкой плюс. В Одесской области будет прохладнее – 15-17 градусов тепла.

Напомним, в Чистый четверг, 17 апреля, по всей стране будет тепло, местами воздух прогреется до +25 градусов. Однако в Одесской области задержится более прохладный воздух. А один из регионов могут полить дожди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода на Пасху в пяти самых крупных городах Украины — в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе. Узнайте, будет ли природа способствовать комфортному празднованию.