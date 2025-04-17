В мире может вспыхнуть еще несколько войн: экс-нардеп сделал неутешительный прогноз

"Никакого достижения договоренности с Вашингтоном у Путина не будет"

Попытки Трампа закончить боевые действия в Украине, вероятно, не увенчаются успехом и война будут продолжаться. Более того, ситуация может обостриться и даже вызывать новые очаги по всему миру.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал дипломат и политик Роман Бессмертный. Он считает, что в ближайшее время повестка дня абсолютно не изменится.

"Война будет продолжаться. Более того, она фрагментарно будет обостряться, возникнут новые пламя войны в мире", — говорит он.

Согласно предположениям Бессмертного, это может произойти в Сирии. Или в странах Балтии — на это, по словам политика, могут указывать учения, которые запланированы на осень в Беларуси с участием России.

"Больше всего направлены против них. Россия проводит не только публичную, но и скрытую мобилизацию, формирует отдельные подразделения. И они не готовятся для украинского фронта. Более того, уже известно о том, что достигнуты договоренности между Кремлем и Северной Кореей и Ираном об увеличении поставок вооружения в РФ. То есть на самом деле то, что пишут западные издания, что российский фюрер попытается испытать НАТО в 2025 году, становится все более очевидным", — сказал Бессмертный.

По мнению Бессмертного, это доказывает, что никакого достижения договоренности с Вашингтоном у Путина не будет.

"По сути, эта проблема нервирует Дональда Трампа. Потому что он, как я уже говорил, пытается построить отношения с Путиным. Сегодня все это сходится в одну точку, которая называется – Дональд Трамп, но его способность разобраться в ситуации точно такая же, как и в таможенно-тарифных вещах. Поэтому действительно для президента США уже давно наступил момент истины, когда у него есть лишь один шаг – сближение с партнерами, с Европой и выстраивание общей внешнеполитической доктрины уже в новых реалиях. Эта группа вокруг него, Рубио, Келлог, сюда относятся несколько человек из Пентагона, стремится убедить Дональда Трампа в этом, а также в том, что с Путиным не нужно дружить, но я не верю, что им удастся это сделать. Я вижу его преданность идеям Виткоффа и подобным ему", — считает политик.

Напомним, ранее мы писали о том, что политик Егор Чернев в интервью "Телеграфу" назвал срок, когда Трамп будет дожимать Путина.