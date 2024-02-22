"Иди, дам ремня": почему в СССР физически наказывали детей

Воспитание достигалось двумя методами: через авторитет и страх

Во времена Советщины к воспитанию детей относились совсем иначе, чем сейчас. Абсолютное большинство родителей той эпохи считали нормальным и, главное, очень действенным способом наказания ребенка – применение к нему физической силы. Самым популярным методом была порка ремнем по мягкому месту.

О таком "стиле воспитания" и какие последствия он оставил в душе каждого избитого ребенка изданию РБК-Украина рассказала психолог Богдана Янкив. По ее словам, такое наказание повлияло на целые поколения постсоветских людей.

Почему в Союзе били детей

Ребенок должен был как можно быстрее стать частью общества, не выделяться из толпы и заимствовать социальные нормы, диктовавшиеся государством. Воспитание достигалось двумя методами: через авторитет и страх.

Отсюда и наказание ремнем, ставшего "инструментом" для поддержания влияния — физического, морального и психологического. Многие поколения выросли с мыслью, что наука легче "входит" с помощью ремня. Правда, избивали детей не только ремнями — в ход шли выбивалки для ковров, шланги от стиральных машин, скакалки, мокрые полотенца.

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"Гражданам с детства "прививали" страх наказания, страх неудачи, страх осуждения. Даже за тунеядство также было какое-то наказание. Поэтому это выстраивалось на уровне всего Союза, на уровне системы, на уровне семьи. Следует отметить, что подобный процесс касался и взрослых, ведь советский режим по сути запугивал своих граждан увольнениями, партийными сборами, штрафами, выговорами и тому подобное", — отмечает специалист.

Вместе с тем старшее поколение и не подозревало, как правильно воспитывать детей. Интернета не было, а книги по этой теме просто не издавали. Иногда случались редкие статьи в газетах, но они никак не влияли на ситуацию. Что касается вмешательства государства, то при советской власти институт ювенальной превенции был очень несовершенным. По сути, дети были практически незащищенными. Все, что делала партия — рисовала плакаты и выпускала пропагандистские фильмы.

Чаще всего для "наказания" выбирали кожаный ремень

По мнению психолога, ремень чаще всего выбирали из-за того, что он был всегда "под рукой". Особенно у мужчин. Ведь учитывая общепринятые тогда нормы и взгляды, именно мужчины должны были "воспитывать" детей, когда те нашкодничали. Ремень становился средством воздействия через страх.

"Он висел на видном месте. Так, чтобы было видно. Чтобы ребенок видел это "средство". Преимущественно им больше пугали — как возможностью наказания", — отметила Янков.

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Воздействие на поколение

Современные психологи утверждают, что любое физическое насилие над детьми блокирует развитие когнитивных способностей ребенка, подавляет интеллект и интерес к жизни. Физическое насилие как наказание оказывает существенное влияние на детей и изменяет их мировосприятие и ощущение собственного "Я".

Последствия физических наказаний могут проявляться по-разному, но в основном дети, которых пороли родители в детстве, вырастают зависимыми от чужого мнения, а посторонние слова воспринимают слишком близко к сердцу. Такие люди слишком озабочены тем, что скажут другие и часто пытаются "угодить", даже если это означает предать собственные интересы или даже мечты.

Такие люди могут находить соответствующих спутников по жизни, которые, например, будут применять к ним силу. Бывает и так, что люди, страдавшие физическим насилием, сталкиваются с психологическим. Таким образом, происходит унижение их личности.

В общей сложности, по словам эксперта, около 70% людей на нашей планете переносят полученный в детстве опыт на собственных детей. Исходя из этого, за "антисценарием" живут в дальнейшем только 30% населения Земли.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал для вас советы о том, как воспитать умного и способного ребенка. Родители могут помочь ребенку полностью раскрыть свой потенциал.