Действие тарифа "Фиксированный" подходит к концу: сколько будем платить за газ в мае

В Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифа на газ

В Украине 30 апреля истекает действие фиксированного тарифа на голубое топливо от компании "Нафтогаз". Впрочем, пока нет никакой информации о том, что тариф вырастет.

По крайней мере, на сайте компании "Нафтогаз" мы не заметили никаких анонсов по увеличению тарифа. В настоящее время он фиксирован и составляет 7,96 грн за один кубометр газа.

"По меньшей мере, до 30 апреля 2024 года цена на газ для населения от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" останется неизменной и будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС)", — говорится в сообщении на сайте компании.

Следует отметить, что с 1 мая тариф на газ должен остаться на прежнем уровне, поскольку в стране, во время действия особого положения и в течение шести месяцев после него, запрещено его повышать.

Цены на природный газ для населения от разных поставщиков

Вместе с тем нельзя исключать и тот факт, что, в конце концов, цена на газ все равно может возрасти, в частности, по требованию партнеров. Это может произойти еще во время полномасштабной войны, однако в планах этого пока нет, утверждает издание OBOZ.UA, ссылаясь на свой источник в украинском правительстве.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина полностью прошла зиму на своем газе. В такую возможность было сложно поверить еще два года назад, когда Россия начала полномасштабную войну против нашей страны.