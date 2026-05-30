Окрошка — украинское блюдо или нет? Историки кухни раскрыли правду, которая удивит многих

Окрошка — упрощенная версия холодца

Окрошка — одно из самых популярных летних блюд, которое вызывает массу споров. Одни называют ее исконно украинским блюдом, другие — сугубо российским. Тем временем кулинарные книги XIX — начала XX века дают однозначный ответ, что украинская традиция холодных супов была гораздо богаче и разнообразнее, а привычная нам окрошка — лишь поздняя и сильно упрощенная версия, навязанная Советским Союзом вместе с новой идеологией питания.

В украинских кулинарных изданиях XIX века регулярно встречаются "холодник", "ботвина", "студеная юшка". Эти блюда готовились на свекольном или огуречном квасе, сметане, сыворотке, а дополнялись раковыми шейками, холодным мясом или рыбой.

Мария Марцишевская в "Кухарці шляхетній" 1859 прямо использовала название "Холодник литовский, или холодник украинский", что свидетельствует об общей центральноевропейской традиции, далекой от России.

Само же слово "окрошка" закрепилось в советский период, когда кухню целенаправленно подгоняли под русский язык и русские образцы. По словам основательницы проекта "Авторская кухня украинская" Оксаны Хмары, именно во времена СССР блюдо стало массово восприниматься как "типичное" и "русское".

"Все это — идеология, и все это до сих пор работает", — резюмирует исследовательница.