С праздником Святой Троицы 2026! Красивые поздравления в стихах и открытках
Праздник имеет много названий, но более известен как Святая Троица
Наступает великий праздник — Светлая Троица, или Пятидесятница, День сошествия Святого Духа, Зеленое воскресенье. Она выпадает на 31 мая, поскольку связано с тем, что именно на эту дату, в 2026 году, приходится 50-й день после Пасхи.
Троица отмечается в честь того, когда Святой Дух сошел на апостолов в облике пылающих языков огня, когда они собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. В этот праздник в церквях проводятся торжественные религиозные службы. Верующие приносят живые цветы для освящения, а затем используют их для украшения своих домов. Семьи собираются за трапезой за праздничным столом.
"Телеграф" представляет красивые открытки и поздравления в стихах, которые помогут передать близким самые наилучшие пожелания во время радостного праздника Святой Троицы. Чтобы поздравление дошло до адресата, достаточно отправить его в любой социальной сети, мессенджере.
С Троицей 2026: открытки, картинки и стихи
От всей души желаем вам
В честь Троицы великой,
Чтобы вас Бог берег, хранил,
Всегда вам был защитой.
Здоровья вам на много лет,
Душевного покоя, мира,
Любви, гармонии в семье.
Пусть будет жизнь счастливой!
Праздник чистый, праздник светлый,
Праздник Троицы Святой!
Пусть исполнятся надежды,
Будет Бог всегда с тобой.
Пусть наполнит ликованием
Душу звон колоколов.
Пусть не будет в твоей жизни
Бед, печалей и врагов.
С Троицей вас поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб здоровье было крепче,
Жизнь пусть станет ваша легче.
Пусть Господь благословит,
Все грехи, что есть, простит.
Чтоб в душе настал покой
В день поистине святой!
Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день
Троица благословляет.
В светлый праздник прочь уйдут
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!
С Днем Троицы Святой
Спешу поздравить вас!
И будет Божья благодать
Пусть с вами каждый час.
Пусть будет мир, покой в душе,
Пусть Ангел бережет
Всех ваших близких и друзей,
А беды — отведет!
