Обидно только для русских: языковед объяснил, что значит "дівка" в украинском языке

Украинкам не стоит обижаться при слове "дівка"

В последние годы украинцы активно переходят на украинский язык, однако ранее многие с рождения говорили на русском, что не могло не отразиться на восприятии. В частности, некоторые думают, что если украинское слово созвучно с русским, то у них одинаковые и значения, — но далеко не всегда это так. Ярким примером этого является слово "дівка".

В русском языке слово "девка" имеет негативную окраску и часто используется как оскорбление, а согласно с "Толковым словарем русского языка" Ушакова словом "девка" можно называть развратную женщину, занимающуюся проституцией.

Поскольку русское слово "девка" похоже по звучанию на украинское "дівка", некоторые думают, что в украинском языке это слово тоже имеет негативную окраску. Но, как объяснил известный украинский языковед Александр Пономарив, это вовсе не так.

"Слово дівка в українській мові нейтральне. Те саме, що й дівчина — тобто неодружена особа жіночої статі. А негативного забарвлення йому надають ті, хто спілкується російською мовою, в якій девка має негативну конотацію", — подчеркивает языковед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво можно обратиться к любимой на украинском языке, — ведь есть много украинских слов, кроме "мила", "люба" и "кохана".