Образливо лише для росіян: мовознавець пояснив, що означає "дівка" в українській мові

Українкам не варто ображатися за слово "дівка"

В останні роки українці активно переходять на українську, проте раніше багато хто з народження говорив російською, що не могло не позначитися на сприйнятті. Зокрема, дехто думає, що якщо українське слово співзвучне з російським, то у них однакові й значення, але далеко не завжди це так. Яскравим прикладом цього є слово "дівка".

У російській мові слово "девка" має негативне забарвлення і часто використовується як лайка, а згідно з "Тлумачним словником російської мови" Ушакова словом "девка" можна називати розпусну жінку, яка займається проституцією.

Оскільки російське слово "девка" схоже на звучання на українське "дівка", деякі думають, що в українській мові це слово теж має негативне забарвлення. Але як пояснив відомий український мовознавець Олександр Пономарів, це зовсім не так.

"Слово дівка в українській мові нейтральне. Те саме, що й дівчина — тобто неодружена особа жіночої статі. А негативного забарвлення йому надають ті, хто спілкується російською мовою, в якій девка має негативну конотацію", — підкреслює мовознавець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як красиво можна звернутися до коханої українською, адже є багато українських слів, крім "мила", "люба" та "кохана".