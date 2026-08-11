"Просто так отдадим": украинские фермеры бьют тревогу из-за тонн арбузов, которые никто не покупает

Самыми первыми созревают бахчевые на юге, фермеры из других регионов выходят на рынок позже

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Арбузы обильно уродились в Черкасской области, однако несмотря на это фермеры рискуют остаться в убытках. Причина в падении цен и отсутствии оптовых покупателей.

Как рассказывает "Суспільне", фермер из Корсуня-Шевченковского Андрей Вертеба продает желтый арбуз по цене 15 грн за кг, а красный – по 11. Однако покупателей очень мало – за день покупают 1-2 арбуза, а вырастил фермер 50 тонн.

Арбузы на любой вкус. Фото: "Суспільне Черкаси"

По его словам, затраты на гектар поля составили более 150 тысяч гривен. Арбузы фермер посадил почти на двух гектарах арендованной земли. Однако мужчина сомневается, что сможет реализовать продукцию и вернуть потраченные средства.

Фермер Андрей Вертеба. Фото: "Суспільне Черкаси"

Он самостоятельно продает свои арбузы на двух точках около села. По его словам, найти оптового покупателя не удалось. К тому же очень большая конкуренция.

Дело в том, что арбузы в Черкасской области созревают позже, чем в южных регионах. Местные фермеры вышли на рынок, когда он уже был переполнен бахчевыми.

Арбузы выращивают не только на юге

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал об успехах по выращиванию арбузов в нескольких областях Украины. Это направление активно развивается в последние годы.

"В Киевской области неплохо развиваются, в Винницкой, Полтавской, Днепропетровской — это области, которые очень активно развиваются по арбузам за последние пять — шесть лет", — говорит он.

Как выбрать арбуз | Инфографика: "Телеграф"

Фермер готовится раздавать арбузы бесплатно

Если арбузы не удастся продать, через две недели урожай испортится. По словам Андрея Вертебы, если он не найдет оптовых покупателей, раздаст арбузы людям.

"Если будет плохо сильно с ними, мы просто их отдадим людям. Просто скажем, что я здесь, приезжайте и забирайте себе домой. Кто какой хочет. Просто так отдадим, потому что жалко", — говорит фермер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать спелый и сладкий арбуз. На что обратить внимание при покупке – стучать недостаточно.